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  • 06.09, 11:07

    МИД РФ готовит иск к США из-за изъятия российской дипсобственности

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    МИД РФ готовит иск к США из-за изъятия российской дипсобственности

    МИД РФ готовит иск к США <nobr>из-за</nobr> изъятия российской дипсобственности

    МИД России намерен судиться с США из-за закрытия консульства и торговых представительств.

    Министерство иностранных дел РФ готовится подать иск к США относительно изъятия российских объектов дипсобственности. Соответствующие запросы экспертам уже направлены, сообщил ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров.

    На вопрос, когда подготовка будет завершена, министр не ответил, напомнив, что он в этом деле не специалист. Лавров, однако, уточнил, что иск будет подан в американский суд. Об этом же накануне говорил и президент РФ Владимир Путин: таким образом он предложил проверить эффективность «хваленой американской судебной системы».

    смотретьПутин: Москва обратится в суд из-за изъятия дипсобственности РФ в США
    Путин: Москва обратится в суд из-за изъятия дипсобственности РФ в США
    Накануне в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Лавров обвинил власти США в грубейшем нарушении норм международного права и сообщил, что Россия будет добиваться восстановления справедливости в суде.

    Власти США ранее потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. В субботу на этих дипломатических объектах прошли обыски. В российском МИД блокировку дипучреждений расценили как рейдерский захват.

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