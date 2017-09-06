МИД РФ готовит иск к США из-за изъятия российской дипсобственности

МИД России намерен судиться с США
из-за закрытия консульства и торговых представительств.
Министерство иностранных дел РФ готовится подать иск к США относительно изъятия российских объектов дипсобственности. Соответствующие запросы экспертам уже направлены, сообщил ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров.
На вопрос, когда подготовка будет завершена, министр не ответил, напомнив, что он в этом деле не специалист. Лавров, однако, уточнил, что иск будет подан в американский суд. Об этом же накануне говорил и президент РФ Владимир Путин: таким образом он предложил проверить эффективность «хваленой американской судебной системы».
Накануне в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Лавров обвинил власти США в грубейшем нарушении норм международного права и сообщил, что Россия будет добиваться восстановления справедливости в суде.
Власти США ранее потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. В субботу на этих дипломатических объектах прошли обыски. В российском МИД блокировку дипучреждений расценили как рейдерский захват.
На вопрос, когда подготовка будет завершена, министр не ответил, напомнив, что он в этом деле не специалист. Лавров, однако, уточнил, что иск будет подан в американский суд. Об этом же накануне говорил и президент РФ Владимир Путин: таким образом он предложил проверить эффективность «хваленой американской судебной системы».
Накануне в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Лавров обвинил власти США в грубейшем нарушении норм международного права и сообщил, что Россия будет добиваться восстановления справедливости в суде.
Власти США ранее потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. В субботу на этих дипломатических объектах прошли обыски. В российском МИД блокировку дипучреждений расценили как рейдерский захват.
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