Столичная «Табакерка» открыла новый сезон спектаклем о театре

Постановка под названием «Кинастон» рассказывает о переломном событии XVII века. Тогда английский король разрешил принимать в театральные труппы женщин. До этого все роли исполняли мужчины. Для одного актера, чьим именем и названа эта пьеса, такая новость стала настоящей трагедией.

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Женщины играют женщин — в чем же тогда игра? Сейчас этот вопрос актуален разве что в театре кабуки, но в Англии конца XVII века это была закулисная интрига номер один. До 1661 года на родине Шекспира все роли играли мужчины. Так было до тех пор, пока король Карл II лично не разрешил выходить на сцену дамам.



В центре сюжета нового спектакля «Табакерки» — любимец публики, актер Эдвард Кинастон, каждый вечер умирающий на сцене в роли Дездемоны. И вот теперь к такому же финалу, похоже, идет и его карьера.



Эдвард Кинастон существовал в реальности и действительно был популярным в XVII веке актером, который с детства учился играть только женские роли и оказался поглощен своим амплуа.



Уже в наше время, в 99-м, пьесу о Кинастоне написал американский драматург Джеффри Хэтчер. В ней драматург рассказал одновременно и историю о самоопределении, и о вмешательстве государства в искусство, и о человеке, который в какой-то момент стал неудобным для общества.



Максим Матвеев, актер, исполняет роль Кинастана: «Современность этого спектакля в том, насколько ты можешь быть самим собой, преодолеть те обстоятельства, которые тебе диктует жизнь».



Так умрет ли Дездемона на сцене «Табакерки»? А если умрет, то какая именно — женская или мужская? Зрителей в любом случае ждет неожиданный финал.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алины Репиной.

