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  • 06.09, 11:07
    Благотворительный забег на ВЭФ-2017 собрал 600 человек. Дальний Восток. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБлаготворительный забег на ВЭФ-2017 собрал 600 человек

    Благотворительный забег на ВЭФ-2017 собрал 600 человек

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    Благотворительный забег на <nobr>ВЭФ-2017</nobr> собрал 600 человек

    Благотворительный забег на ВЭФ-2017 собрал 600 человек

    Благотворительный забег на <nobr>ВЭФ-2017</nobr> собрал 600 человек

      В рамках Восточного экономического форума прошел благотворительный забег в защиту амурских тигров и дальневосточных леопардов.

      На дистанцию вышли как профессионалы, так и любители. В общей сложности организаторы насчитали около 600 человек. Среди них представители политической и деловой элиты, спортсмены и местные жители. Участниками забега были министр спорта Павел Колобков, который стартовал в числе первых, олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун и трехкратная призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова.

      У этого забега не только общеукрепляющий эффект, но и благотворительная миссия. Еще во время регистрации каждый участник мог пожертвовать любую сумму в защиту краснокнижных кошек, уникальных обитателей дальневосточной тайги.

      Большинство участников кросса не обращали внимания на секундомер, а бежали исключительно ради поддержки собственного тонуса. Дистанцию выбирали в зависимости от уровня подготовки — пять километров или только один. Так или иначе к финишу добрались все.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Аницигина.



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