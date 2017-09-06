Благотворительный забег на ВЭФ-2017 собрал 600 человек

В рамках Восточного экономического форума прошел благотворительный забег в защиту амурских тигров и дальневосточных леопардов.

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На дистанцию вышли как профессионалы, так и любители. В общей сложности организаторы насчитали около 600 человек. Среди них представители политической и деловой элиты, спортсмены и местные жители. Участниками забега были министр спорта Павел Колобков, который стартовал в числе первых, олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун и трехкратная призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова.



У этого забега не только общеукрепляющий эффект, но и благотворительная миссия. Еще во время регистрации каждый участник мог пожертвовать любую сумму в защиту краснокнижных кошек, уникальных обитателей дальневосточной тайги.



Большинство участников кросса не обращали внимания на секундомер, а бежали исключительно ради поддержки собственного тонуса. Дистанцию выбирали в зависимости от уровня подготовки — пять километров или только один. Так или иначе к финишу добрались все.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Аницигина.







