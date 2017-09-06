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  • 06.09, 11:07

    Путин приглашен на открытие зимней Олимпиады в Южной Корее

    1 комментарий
    Путин приглашен на открытие зимней Олимпиады в Южной Корее

    Путин приглашен на открытие зимней Олимпиады в Южной Корее

    Путин приглашен на открытие зимней Олимпиады в Южной Корее

    После переговоров с Мун Чже Ином во Владивостоке Владимир Путин поблагодарил президента Южной Кореи за приглашение на открытие Олимпиады в Южной Корее.

    Президент РФ Владимир Путин принял приглашение от южнокорейского коллеги посетить церемонию открытия Зимних олимпийских игр в 2018 году, сообщает «Интерфакс».

    Владимир Путин, президент РФ: «Я признателен господину президенту за приглашение посетить церемонию открытия Игр».

    Зимние олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

    Путин отметил, что первые переговоры с новым президентом Южной Кореи «были весьма открытыми и результативными». «У меня создалось устойчивое мнение о том, что наши корейские коллеги заинтересованы в развитии двусторонних отношений», — добавил он. В свою очередь российский лидер пригласил южнокорейских юношей и девушек принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года.

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