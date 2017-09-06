Путин приглашен на открытие зимней Олимпиады в Южной Корее

После переговоров с Мун Чже Ином во Владивостоке Владимир Путин поблагодарил президента Южной Кореи за приглашение на открытие Олимпиады в Южной Корее.
Президент РФ Владимир Путин принял приглашение от южнокорейского коллеги посетить церемонию открытия Зимних олимпийских игр в 2018 году, сообщает «Интерфакс».
Владимир Путин, президент РФ: «Я признателен господину президенту за приглашение посетить церемонию открытия Игр».
Зимние олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
Путин отметил, что первые переговоры с новым президентом Южной Кореи «были весьма открытыми и результативными». «У меня создалось устойчивое мнение о том, что наши корейские коллеги заинтересованы в развитии двусторонних отношений», — добавил он. В свою очередь российский лидер пригласил южнокорейских юношей и девушек принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года.
Владимир Путин, президент РФ: «Я признателен господину президенту за приглашение посетить церемонию открытия Игр».
Зимние олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
Путин отметил, что первые переговоры с новым президентом Южной Кореи «были весьма открытыми и результативными». «У меня создалось устойчивое мнение о том, что наши корейские коллеги заинтересованы в развитии двусторонних отношений», — добавил он. В свою очередь российский лидер пригласил южнокорейских юношей и девушек принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года.
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