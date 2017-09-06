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  • 06.09, 09:36

    МИД РФ: ситуация на Корейском полуострове близка к крупному военному конфликту

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    МИД РФ: ситуация на Корейском полуострове близка к крупному военному конфликту

    МИД РФ: ситуация на Корейском полуострове близка к крупному военному конфликту

    Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что ситуация на Корейском полуострове приближается к крупномасштабному вооруженному столкновению с катастрофическими последствиями.

    Такое заявление дипломат сделал в рамках дискуссии клуба «Валдай» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

    Игорь Моргулов: «Продолжающиеся ракетно-ядерные эксперименты КНДР, наращивание американского военного присутствия в регионе, опасные маневры и воинственная риторика с обеих сторон, все это подвело ситуацию к опасной грани крупномасштабного вооруженного столкновения с невообразимыми, поистине катастрофическими последствиями».

    Ранее президент США Дональд Трамп одобрил «многомиллиардные» поставки оружия Сеулу и снятие ограничений на вес боеголовок, которые размещают в Южной Корее.

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    Северная Корея начала транспортировку МБР к западному берегу страны
    Напомним, 3 сентября Северная Корея официально объявила, что провела успешное испытание водородной бомбы, заряд которой может быть помещен на межконтинентальную баллистическую ракету. В ответ Южная Корея провела военные учения. Дональд Трамп в свою очередь заявил о готовности применить против КНДР ядерное оружие.

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