МИД РФ: ситуация на Корейском полуострове близка к крупному военному конфликту

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что ситуация на Корейском полуострове приближается к крупномасштабному вооруженному столкновению с катастрофическими последствиями.
Такое заявление дипломат сделал в рамках дискуссии клуба «Валдай» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Игорь Моргулов: «Продолжающиеся ракетно-ядерные эксперименты КНДР, наращивание американского военного присутствия в регионе, опасные маневры и воинственная риторика с обеих сторон, все это подвело ситуацию к опасной грани крупномасштабного вооруженного столкновения с невообразимыми, поистине катастрофическими последствиями».
Ранее президент США Дональд Трамп одобрил «многомиллиардные» поставки оружия Сеулу и снятие ограничений на вес боеголовок, которые размещают в Южной Корее.
Напомним, 3 сентября Северная Корея официально объявила, что провела успешное испытание водородной бомбы, заряд которой может быть помещен на межконтинентальную баллистическую ракету. В ответ Южная Корея провела военные учения. Дональд Трамп в свою очередь заявил о готовности применить против КНДР ядерное оружие.
Игорь Моргулов: «Продолжающиеся ракетно-ядерные эксперименты КНДР, наращивание американского военного присутствия в регионе, опасные маневры и воинственная риторика с обеих сторон, все это подвело ситуацию к опасной грани крупномасштабного вооруженного столкновения с невообразимыми, поистине катастрофическими последствиями».
Ранее президент США Дональд Трамп одобрил «многомиллиардные» поставки оружия Сеулу и снятие ограничений на вес боеголовок, которые размещают в Южной Корее.
Напомним, 3 сентября Северная Корея официально объявила, что провела успешное испытание водородной бомбы, заряд которой может быть помещен на межконтинентальную баллистическую ракету. В ответ Южная Корея провела военные учения. Дональд Трамп в свою очередь заявил о готовности применить против КНДР ядерное оружие.
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