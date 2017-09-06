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  • 06.09, 09:36

    В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за грозы с сильным ветром

    комментировать
    • Фото РИА Новости
    В Москве объявлено экстренное предупреждение <nobr>из-за</nobr> грозы с сильным ветром

    В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за грозы с сильным ветром

    В Москве объявлено экстренное предупреждение <nobr>из-за</nobr> грозы с сильным ветром
  • Фото РИА Новости

    • Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о надвигающейся на столицу грозе с сильным ветром.

    В МЧС сообщили, что в ближайшие один-три часа в Москве ожидается дождь, местами сильный, и гроза, при которой сила ветра может достигнуть 12–17 м/с.

    В связи с этим возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев и повреждение кровель домов. В зоне риска из-за попадания молний находятся объекты, не оборудованные громоотводом.

    Спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальных строениях, а оказавшись на улице, обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

    Добавим, что с утра вторника в столице выпала почти треть месячной нормы осадков. По области количество выпавших осадков приблизилось к месячной норме.

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