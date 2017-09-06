На Урале в ДТП с автобусом погиб человек, еще 13 пострадали

Крупное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Свердловской области.
Авария случилась на трассе Арамиль — деревня Фомино под Екатеринбургом.
По предварительным данным, автомобиль Kia Bongo выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ. Водитель легковушки погиб на месте. Пострадали 13 человек, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают правоохранители.
По предварительным данным, автомобиль Kia Bongo выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ. Водитель легковушки погиб на месте. Пострадали 13 человек, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают правоохранители.
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