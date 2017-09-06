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  • 06.09, 09:36

    На Урале в ДТП с автобусом погиб человек, еще 13 пострадали

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    На Урале в ДТП с автобусом погиб человек, еще 13 пострадали

    На Урале в ДТП с автобусом погиб человек, еще 13 пострадали

    На Урале в ДТП с автобусом погиб человек, еще 13 пострадали

    Крупное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Свердловской области.

    Авария случилась на трассе Арамиль — деревня Фомино под Екатеринбургом.

    По предварительным данным, автомобиль Kia Bongo выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ. Водитель легковушки погиб на месте. Пострадали 13 человек, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

    Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают правоохранители.

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