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  • 06.09, 09:36

    Под Тулой обрушилась стена в цехе по производству соли

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    Под Тулой обрушилась стена в цехе по производству соли

    Под Тулой обрушилась стена в цехе по производству соли

    Под Тулой обрушилась стена в цехе по производству соли

    В городе Новомосковске Тульской области обрушилась стена цеха по производству соли.

    По данным регионального управления МЧС, частичное обрушение стены произошло около 6:40, на место ЧП выехали пожарные расчеты и оперативная группа Новомосковского пожарно-спасательного гарнизона.

    Из сообщения МЧС: «6 сентября 2017 года в 6:40 на телефон „Единой службы спасения-112“ поступило сообщение о частичном разрушении стены в цеху по производству соли, расположенном по адресу: городской округ Новомосковск, ул. Свободы».

    По данным РИА Новости, в цехе лопнула емкость с солью, соль высыпалась и раздавила часть панельной стены. Одного из работников предприятия не могут найти.

    Максим Пряхин, руководитель пресс-службы МЧС РФ по Тульской области: «На данный момент проводятся поиски одного сотрудника предприятия — мужчины 1989 года рождения, который, предположительно, мог быть в помещении во время обрушения. На место ЧП выехали сотрудники Тульского спасательного центра. В их распоряжении две аварийно-спасательные машины, автокран, специалисты приступят к поисковым и восстановительным работам».

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