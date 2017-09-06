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  • 06.09, 08:06
    США готовятся к удару урагана «Ирма». США, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСША готовятся к удару урагана «Ирма»

    США готовятся к удару урагана «Ирма»

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    США готовятся к удару урагана «Ирма»

    США готовятся к удару урагана «Ирма»

    США готовятся к удару урагана «Ирма»
    • Фото Associated Press © 2017

      • Ураган «Ирма» придет на Атлантическое побережье США в ближайшие дни. Основной удар на себя примет штат Флорида и принадлежащий Соединенным штатам остров Пуэрто-Рико.

      Там введен режим чрезвычайного положения. Губернатор мобилизует 30 тысяч человек. Задействуют 100 вертолетов и 4 тысячи грузовиков.

      С военно-морской базы США «Ки-Уэст», расположенной к югу от Флориды, эвакуированы около пяти тысяч солдат и членов их семей.

      Американцы штурмуют магазины, чтобы запастись водой, продуктами и предметами первой необходимости. У торговых центров образовались пробки. Покупатели часами стоят в очередях. Во Флориде объявлен режим чрезвычайной ситуации.

      Напомним, ураган «Ирма» называют самым мощным за историю наблюдений в Атлантике в последние десятилетия. Ему присвоили самую последнюю, пятую категорию опасности. По прогнозам синоптиков, «Ирма» обрушится на восточное побережье США в эти выходные. Специалисты сообщают, что скорость ветра в эпицентре шторма достигает 300 километров в час. Стихийное бедствие также угрожает Виргинским островам и заморским территориям Франции.

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