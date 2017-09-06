США готовятся к удару урагана «Ирма»

Ураган «Ирма» придет на Атлантическое побережье США в ближайшие дни. Основной удар на себя примет штат Флорида и принадлежащий Соединенным штатам остров
Пуэрто-Рико.
Там введен режим чрезвычайного положения. Губернатор мобилизует 30 тысяч человек. Задействуют 100 вертолетов и 4 тысячи грузовиков.
С военно-морской базы США «Ки-Уэст», расположенной к югу от Флориды, эвакуированы около пяти тысяч солдат и членов их семей.
Американцы штурмуют магазины, чтобы запастись водой, продуктами и предметами первой необходимости. У торговых центров образовались пробки. Покупатели часами стоят в очередях. Во Флориде объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, ураган «Ирма» называют самым мощным за историю наблюдений в Атлантике в последние десятилетия. Ему присвоили самую последнюю, пятую категорию опасности. По прогнозам синоптиков, «Ирма» обрушится на восточное побережье США в эти выходные. Специалисты сообщают, что скорость ветра в эпицентре шторма достигает 300 километров в час. Стихийное бедствие также угрожает Виргинским островам и заморским территориям Франции.
С военно-морской базы США «Ки-Уэст», расположенной к югу от Флориды, эвакуированы около пяти тысяч солдат и членов их семей.
Американцы штурмуют магазины, чтобы запастись водой, продуктами и предметами первой необходимости. У торговых центров образовались пробки. Покупатели часами стоят в очередях. Во Флориде объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, ураган «Ирма» называют самым мощным за историю наблюдений в Атлантике в последние десятилетия. Ему присвоили самую последнюю, пятую категорию опасности. По прогнозам синоптиков, «Ирма» обрушится на восточное побережье США в эти выходные. Специалисты сообщают, что скорость ветра в эпицентре шторма достигает 300 километров в час. Стихийное бедствие также угрожает Виргинским островам и заморским территориям Франции.
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