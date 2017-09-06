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  • 06.09, 08:06
    На ВЭФ-2017 прошел забег в защиту тигров и леопардов. Дальний Восток, благотворительность, спорт, тигры, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа ВЭФ-2017 прошел забег в защиту тигров и леопардов

    На ВЭФ-2017 прошел забег в защиту тигров и леопардов

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    На <nobr>ВЭФ-2017</nobr> прошел забег в защиту тигров и леопардов

    На ВЭФ-2017 прошел забег в защиту тигров и леопардов

    На <nobr>ВЭФ-2017</nobr> прошел забег в защиту тигров и леопардов
    • Фото: ТАСС

      • В благотворительном забеге на Дальнем Востоке приняли участие политики, спортсмены и бизнесмены. Акция прошла в рамках Восточного экономического форума.

      Сегодня в столице Приморья стартовал первый день Восточного экономического форума. В рамках его спортивной программы на острове Русский прошел благотворительный забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда.

      На дистанции 1 и 5 километров вышли представители политической и деловой элиты, спортсмены и местные жители. Всего — около 600 человек. Среди участников забега были министр спорта Павел Колобков, олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун и трехкратная призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова.

      Напомним, Восточный экономический форум открылся во Владивостоке на острове Русский. Работа форума завершится 7 сентября.

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