На ВЭФ-2017 прошел забег в защиту тигров и леопардов

В благотворительном забеге на Дальнем Востоке приняли участие политики, спортсмены и бизнесмены. Акция прошла в рамках Восточного экономического форума.
Сегодня в столице Приморья стартовал первый день Восточного экономического форума. В рамках его спортивной программы на острове Русский прошел благотворительный забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда.
На дистанции 1 и 5 километров вышли представители политической и деловой элиты, спортсмены и местные жители. Всего — около 600 человек. Среди участников забега были министр спорта Павел Колобков, олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун и трехкратная призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова.
Напомним, Восточный экономический форум открылся во Владивостоке на острове Русский. Работа форума завершится 7 сентября.
На дистанции 1 и 5 километров вышли представители политической и деловой элиты, спортсмены и местные жители. Всего — около 600 человек. Среди участников забега были министр спорта Павел Колобков, олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун и трехкратная призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова.
Напомним, Восточный экономический форум открылся во Владивостоке на острове Русский. Работа форума завершится 7 сентября.
Комментарии