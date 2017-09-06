Госдолг Украины превысил 76 млрд долларов

Украинский Минфин опубликовал новые данные о государственном долге страны.
В документе, опубликованным Минфином Украины говорится, что государственный долг страны в июле вырос на 1,39%, или на 1,05 млрд долларов, и составил 76,06 млрд долларов.
Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 июля составил 1,659 трлн гривен (64,04 млрд долларов) против 1,651 трлн гривен (63,26 млрд долларов) месяцем ранее.
Прямой внешний долг за месяц увеличился на 0,19 млрд долларов до 37,44 млрд долларов, а прямой внутренний долг вырос до 689,42 млрд гривен (26,60 млрд долларов). Гарантированный государством долг на 31 июля составил 311,46 млрд гривен (12,02 млрд долларов).
В Минфине Украины пояснили, что увеличение суммы государственного долга в долларовом эквиваленте при ее снижении в гривне является следствием изменения официального курса гривны.
Напомним, в августе Украина выплатила Международному валютному фонду первые 450 млн долларов, занятые по программе stand by в 2014 году.
Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 июля составил 1,659 трлн гривен (64,04 млрд долларов) против 1,651 трлн гривен (63,26 млрд долларов) месяцем ранее.
Прямой внешний долг за месяц увеличился на 0,19 млрд долларов до 37,44 млрд долларов, а прямой внутренний долг вырос до 689,42 млрд гривен (26,60 млрд долларов). Гарантированный государством долг на 31 июля составил 311,46 млрд гривен (12,02 млрд долларов).
В Минфине Украины пояснили, что увеличение суммы государственного долга в долларовом эквиваленте при ее снижении в гривне является следствием изменения официального курса гривны.
Напомним, в августе Украина выплатила Международному валютному фонду первые 450 млн долларов, занятые по программе stand by в 2014 году.
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