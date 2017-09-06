В ДТП у наукограда в Приамурье пострадали 15 человек

Около 15 человек получили травмы в результате столкновения грузовика и автомобиля, перевозившего вахтовиков в Приамурье
Сообщение пресс-службы УМВД по Амурской области: «В среду утром на автодороге в районе Циолковского произошло столкновение автомобилей MAN и „КамАЗ“. По предварительной информации, в результате ДТП травмированы около 15 человек, в том числе водитель „КамАЗа“».
В ведомстве уточнили, что автомобиль на базе «КамАЗа» перевозил рабочих-вахтовиков. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, пишет ТАСС. Причины аварии устанавливают.
В ведомстве уточнили, что автомобиль на базе «КамАЗа» перевозил рабочих-вахтовиков. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, пишет ТАСС. Причины аварии устанавливают.
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