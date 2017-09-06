Скворцова: финансирование здравоохранения в регионах может быть увеличено

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, руководство России рассматривает вопрос об увеличении расходов на здравоохранение во всех регионах России.
Выступая на сессии по здравоохранению на III Восточном экономическом форуме, глава Минздрава РФ рассказала, что вопросы повышения финансирования рассматриваются в Минфине и администрации президента РФ.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ: «Руководство страны рассматривает вопрос об увеличении финансирования на здравоохранение для всех федеральных округов, включая Дальний Восток, особенно с учетом того, что это особая экономическая зона и, безусловно, для особой экономической зоны нужен особый вектор развития социального. Расчеты все имеются, они представлены в разных сценариях, и мы очень надеемся, что увеличение финансирования будет поддержано».
По словам Скворцовой, вопросы повышения финансирования рассматриваются не только в министерстве финансов, но и в аналитическом центре при администрации президента, а также в группе, возглавляемой Алексеем Кудриным, и на всех общественных площадках, цитирует РИА
Вероника Скворцова: «Есть расчеты потребности финансового обеспечения, просчитаны программы развития».
Напомним, Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 6–7 сентября. На церемонии открытия форума выступил вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ: «Руководство страны рассматривает вопрос об увеличении финансирования на здравоохранение для всех федеральных округов, включая Дальний Восток, особенно с учетом того, что это особая экономическая зона и, безусловно, для особой экономической зоны нужен особый вектор развития социального. Расчеты все имеются, они представлены в разных сценариях, и мы очень надеемся, что увеличение финансирования будет поддержано».
По словам Скворцовой, вопросы повышения финансирования рассматриваются не только в министерстве финансов, но и в аналитическом центре при администрации президента, а также в группе, возглавляемой Алексеем Кудриным, и на всех общественных площадках, цитирует РИА
Вероника Скворцова: «Есть расчеты потребности финансового обеспечения, просчитаны программы развития».
Напомним, Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 6–7 сентября. На церемонии открытия форума выступил вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
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