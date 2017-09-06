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  • 06.09, 06:35

    В Аризоне разбился истребитель F-16, пилота ищут

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    В Аризоне разбился истребитель <nobr>F-16</nobr>, пилота ищут

    В Аризоне разбился истребитель F-16, пилота ищут

    В Аризоне разбился истребитель <nobr>F-16</nobr>, пилота ищут

    Американские военные ведут поисково-спасательную операцию после крушения истребителя F-16 в Аризоне.

    В ВВС США сообщили, что истребитель упал в 20 милях (32 километрах) к северо-западу от Саффорда в Аризоне. Причины происшествия пока не называются.

    Сообщение пресс-службы 162-й эскадрильи ВВС США: «F-16 из 162-й эскадрильи, дислоцированной на военно-воздушной базе Нацгвардии, разбился примерно в 32,2 километрах северо-западнее Сэффорда в Аризоне. Это произошло в 15:00 5 сентября 2017 года. Ведется спасательная операция. О состоянии пилота информации нет».


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