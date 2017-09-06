В Аризоне разбился истребитель F-16, пилота ищут

An F-16 training with the AZANG crashed 20 miles northwest of Safford, Az at 3 p.m. Rescue efforts are underway. More information to come. — 162nd Wing (@162ndFW) 5 сентября 2017 г.

В ВВС США сообщили, что истребитель упал в 20 милях (32 километрах) к северо-западу от Саффорда в Аризоне. Причины происшествия пока не называются.: «F-16 из 162-й эскадрильи, дислоцированной на военно-воздушной базе Нацгвардии, разбился примерно в 32,2 километрах северо-западнее Сэффорда в Аризоне. Это произошло в 15:00 5 сентября 2017 года. Ведется спасательная операция. О состоянии пилота информации нет».