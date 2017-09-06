Соколов: есть предпосылки для возобновления авиасообщения с Египтом до конца года

Министр транспорта РФ рассказал журналистам, что Египет выразил готовность подписать протокол, необходимый для возобновления авиасообщения с Россией.
Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Для открытия воздушного сообщения по любому из направлений — в первую очередь, каирскому, поскольку этот аэропорт сегодня уже дополнительно проверен специальной группой экспертов в области авиационной транспортной безопасности, которая проводила этот анализ в конце июля, — необходимо подписание соответствующего протокола с египетской стороной, в чем они тоже выразили готовность, и внесение изменений в указ президента».
По словам Соколова, предпосылки для возобновления авиасообщения между РФ и Египтом в этом году есть, цитирует ТАСС.
Максим Соколов: «Пройдены все внутригосударственные процедуры, и проект протокола считается согласованным и готовым для подписания с египетской стороной. Мы ждем ответного шага от наших коллег».
Напомним, А321 «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове утром 31 октября 2015 года. На борту лайнера находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, никто не выжил. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В ноябре 2015 года Россия объявила о временном прекращении авиасообщения с Египтом, которое не восстановлено до сих пор.
По словам Соколова, предпосылки для возобновления авиасообщения между РФ и Египтом в этом году есть, цитирует ТАСС.
Максим Соколов: «Пройдены все внутригосударственные процедуры, и проект протокола считается согласованным и готовым для подписания с египетской стороной. Мы ждем ответного шага от наших коллег».
Напомним, А321 «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове утром 31 октября 2015 года. На борту лайнера находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, никто не выжил. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В ноябре 2015 года Россия объявила о временном прекращении авиасообщения с Египтом, которое не восстановлено до сих пор.
Комментарии