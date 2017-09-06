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  • 06.09, 05:04
    Соколов: есть предпосылки для возобновления авиасообщения с Египтом до конца года. Египет, авиакомпании, авиационные катастрофы и происшествия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСоколов: есть предпосылки для возобновления авиасообщения с Египтом до конца года

    Соколов: есть предпосылки для возобновления авиасообщения с Египтом до конца года

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    Соколов: есть предпосылки для возобновления авиасообщения с Египтом до конца года

    Соколов: есть предпосылки для возобновления авиасообщения с Египтом до конца года

    Соколов: есть предпосылки для возобновления авиасообщения с Египтом до конца года
    • Фото: ТАСС

      • Министр транспорта РФ рассказал журналистам, что Египет выразил готовность подписать протокол, необходимый для возобновления авиасообщения с Россией.

      Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Для открытия воздушного сообщения по любому из направлений — в первую очередь, каирскому, поскольку этот аэропорт сегодня уже дополнительно проверен специальной группой экспертов в области авиационной транспортной безопасности, которая проводила этот анализ в конце июля, — необходимо подписание соответствующего протокола с египетской стороной, в чем они тоже выразили готовность, и внесение изменений в указ президента».

      По словам Соколова, предпосылки для возобновления авиасообщения между РФ и Египтом в этом году есть, цитирует ТАСС.

      Максим Соколов: «Пройдены все внутригосударственные процедуры, и проект протокола считается согласованным и готовым для подписания с египетской стороной. Мы ждем ответного шага от наших коллег».

      Напомним, А321 «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове утром 31 октября 2015 года. На борту лайнера находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, никто не выжил. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В ноябре 2015 года Россия объявила о временном прекращении авиасообщения с Египтом, которое не восстановлено до сих пор.

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