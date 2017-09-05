В Париже избили и ограбили бывшего госсекретаря Франции

Бывшего госсекретаря Франции и сенатора от департамента Эсон
Жан-Винсена Пласэ избили и ограбили в центре французской столицы.
По сведениям Agence France-Presse, нападение произошло в девятом округе Парижа в субботу. Неизвестные лица избили Жан-Винсена Пласэ и выбили ему зуб. У политика забрали мобильный телефон и банковскую карту, сорвали с руки часы стоимостью 7 тысяч евро.
Преступники скрылись. Пострадавшего доставили в больницу, где ему наложили швы на лицо. Французская полиция ведет расследование происшествия.
Преступники скрылись. Пострадавшего доставили в больницу, где ему наложили швы на лицо. Французская полиция ведет расследование происшествия.
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