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  • 05.09, 23:00

    Поклонская заявила о «сомнительных схемах» финансирования «Матильды»

    17 комментариев
    • Фото РИА Новости
    Поклонская заявила о «сомнительных схемах» финансирования «Матильды»

    Поклонская заявила о «сомнительных схемах» финансирования «Матильды»

    Поклонская заявила о «сомнительных схемах» финансирования «Матильды»
  • Фото РИА Новости

    • Наталья Поклонская заявила, что при финансировании фильма «Матильда» могли быть допущены коррупционные нарушения.

    По словам депутата Госдумы, она располагает документами о сомнительных схемах финансирования фильма Алексея Учителя. Среди них есть контракты о «переводе миллионов евро из офшорной кипрской компании на счет одного из небезызвестных фондов». Документы Поклонская пообещала передать в правоохранительные органы.

    Также экс-прокурор Крыма рассказала, что обращалась в Счетную палату, и узнала, что на «Матильду» было потрачено более 814 млн рублей, в том числе 280 млн рублей из бюджета.

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    Опубликовано Натальей Поклонской 5 сентября 2017 г.

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    Надо сказать, что Наталья Поклонская уже не раз выступала с резкой критикой фильма «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Депутат Госдумы утверждала, что образ будущего императора в ленте не может не оскорблять религиозные чувства, и даже собрала более 100 тысяч подписей против картины. Однако смотреть фильм экс-прокурор Крыма отказалась.

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    При этом режиссер фильма Алексей Учитель жаловался на угрозы противников «Матильды» и обвинял Поклонскую в поддержке терроризма. А в интервью НТВ режиссер объяснил, что не считает запретной тему взаимоотношений будущего императора и балерины. Учитель подчеркнул, что решил снять фильм о человеке, который выбирал между эмоциями и чувством долга.

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