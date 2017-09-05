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  • 05.09, 23:01

    Меркель забросали помидорами на митинге

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    Меркель забросали помидорами на митинге

    Меркель забросали помидорами на митинге

    Во время предвыборного митинга канцлера Германии в Гейдельберге неизвестные бросили в нее помидоры.

    Неизвестные бросили в канцлера Германии Ангелу Меркель помидоры. Это произошло во время выступления канцлера на предвыборном митинге в городе Гейдельберге на юге Германии, сообщает Spiegel. Один помидор угодил канцлеру в левую ногу, а второй попал в ведущую мероприятия.

    Меркель отреагировала на это происшествие улыбкой. Ей тут же предложили платок. На ее выступлении инцидент не отразился, так как к моменту бросков она уже произнесла свою речь.

    Полиция подтвердила, что инцидент был. Однако кто бросил в канцлера помидоры, пока неизвестно.

    смотретьНезначительный проигрыш по очкам сыграл на руку Шульцу в дебатах против Меркель
    Незначительный проигрыш по очкам сыграл на руку Шульцу в дебатах против Меркель
    Меркель участвует в выборах канцлера и выступает от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Ее главным соперником остается социал-демократ Мартин Шульц, в дебатах с которым она накануне одержала победу. Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября.

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