Меркель забросали помидорами на митинге

Во время предвыборного митинга канцлера Германии в Гейдельберге неизвестные бросили в нее помидоры.
Неизвестные бросили в канцлера Германии Ангелу Меркель помидоры. Это произошло во время выступления канцлера на предвыборном митинге в городе Гейдельберге на юге Германии, сообщает Spiegel. Один помидор угодил канцлеру в левую ногу, а второй попал в ведущую мероприятия.
Меркель отреагировала на это происшествие улыбкой. Ей тут же предложили платок. На ее выступлении инцидент не отразился, так как к моменту бросков она уже произнесла свою речь.
Полиция подтвердила, что инцидент был. Однако кто бросил в канцлера помидоры, пока неизвестно.
Меркель участвует в выборах канцлера и выступает от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Ее главным соперником остается социал-демократ Мартин Шульц, в дебатах с которым она накануне одержала победу. Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября.
Меркель отреагировала на это происшествие улыбкой. Ей тут же предложили платок. На ее выступлении инцидент не отразился, так как к моменту бросков она уже произнесла свою речь.
Полиция подтвердила, что инцидент был. Однако кто бросил в канцлера помидоры, пока неизвестно.
Меркель участвует в выборах канцлера и выступает от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Ее главным соперником остается социал-демократ Мартин Шульц, в дебатах с которым она накануне одержала победу. Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября.
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