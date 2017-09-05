Британских военных-неонацистов задержали за подготовку терактов

В Великобритании арестовали четверых солдат, подозреваемых в подготовке террористических актов.
Мужчины в возрасте от 22 до 32 лет были задержаны в ходе масштабной операции. По предварительной информации, все они состояли в запрещенной неонацистской группировке National Action («Национальное действие»).
Сейчас все задержанные находятся в полицейском участке в Уэст-Мидлендсе на западе Англии, передает The Telegraph. В домах у военных прошли обыски.
Информацию о задержании нескольких солдат в рамках операции по борьбе с терроризмом уже подтвердили в Минобороны Великобритании.
«Национальное действие» было первой крайне правой группировкой, включенной Великобританией в список террористических организаций. Это произошло в декабре 2016 года.
Сейчас все задержанные находятся в полицейском участке в Уэст-Мидлендсе на западе Англии, передает The Telegraph. В домах у военных прошли обыски.
Информацию о задержании нескольких солдат в рамках операции по борьбе с терроризмом уже подтвердили в Минобороны Великобритании.
«Национальное действие» было первой крайне правой группировкой, включенной Великобританией в список террористических организаций. Это произошло в декабре 2016 года.
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