Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 05.09, 21:29
    Активистка FEMEN разделась возле Рады: видео. FEMEN, Киев, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАктивистка FEMEN разделась возле Рады: видео

    Активистка FEMEN разделась возле Рады: видео

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    Активистка FEMEN разделась возле Рады: видео

    Активистка FEMEN разделась возле Рады: видео

    Активистка FEMEN разделась возле Рады: видео

      Активистка движения FEMEN устроила акцию «Первое сентября в школе коррупции» у здания украинского парламента.

      Девушка с голой грудью и в школьной клетчатой юбке забралась на памятник у входа в Верховную раду и принялась звонить в импровизированный школьный колокольчик. При этом на груди девушки была надпись «Школа коррупции». Как отметили в FEMEN, такая характеристика «наиболее точно отвечает природе украинского парламентаризма».

      Акция, которая была приурочена к первому дню работы Рады после летних каникул, продлилась около двух минут. Правоохранители увезли активистку в отдел, передает «Страна.ua».

      Отметим, что в минувшие выходные полуголая активистка FEMEN выбежала на поле перед началом отборочного матча ЧМ-2018 между командами Украины и Турции, который проходил в Харькове. Стюарды задержали ее и увели с поля.

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