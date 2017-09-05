Активистка FEMEN разделась возле Рады: видео

Активистка движения FEMEN устроила акцию «Первое сентября в школе коррупции» у здания украинского парламента.
Девушка с голой грудью и в школьной клетчатой юбке забралась на памятник у входа в Верховную раду и принялась звонить в импровизированный школьный колокольчик. При этом на груди девушки была надпись «Школа коррупции». Как отметили в FEMEN, такая характеристика «наиболее точно отвечает природе украинского парламентаризма».
Акция, которая была приурочена к первому дню работы Рады после летних каникул, продлилась около двух минут. Правоохранители увезли активистку в отдел, передает «Страна.ua».
Отметим, что в минувшие выходные полуголая активистка FEMEN выбежала на поле перед началом отборочного матча ЧМ-2018 между командами Украины и Турции, который проходил в Харькове. Стюарды задержали ее и увели с поля.
Акция, которая была приурочена к первому дню работы Рады после летних каникул, продлилась около двух минут. Правоохранители увезли активистку в отдел, передает «Страна.ua».
Отметим, что в минувшие выходные полуголая активистка FEMEN выбежала на поле перед началом отборочного матча ЧМ-2018 между командами Украины и Турции, который проходил в Харькове. Стюарды задержали ее и увели с поля.
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