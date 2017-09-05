Украина переименует АТО в Донбассе в «операцию по обороне»

Киев намерен заменить определение «антитеррористическая операция» (АТО), которым украинские власти называют действия на востоке Украины, в операцию по обороне Донбасса.
На Украине рассмотрят законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором предполагают переименовать АТО в операцию по освобождению Донбасса, заявил «Радио Свобода» замглавы министерства Украины по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак.
Термин «война» использоваться в документах не будет, отметил Грымчак.
Ранее представитель президента Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявляла, что Украина готовит законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия будет названа «страной-агрессором». В документе будет присутствовать отсылка на статью ООН о праве на самооборону.
Термин «война» использоваться в документах не будет, отметил Грымчак.
Ранее представитель президента Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявляла, что Украина готовит законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия будет названа «страной-агрессором». В документе будет присутствовать отсылка на статью ООН о праве на самооборону.
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