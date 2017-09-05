Южная Корея добыла путевку на ЧМ-2018

Сборная Южной Кореи сыграла вничью с командой Узбекистана и получила путевку в финальную часть чемпионата мира по футболу 2018 года.

Матч группы A азиатского отборочного турнира закончился со счетом 0:0.



Благодаря сегодняшней ничьей южнокорейская команда заняла второе место в группе с 15 очками и напрямую попала в финальную часть ЧМ-2018. Первую строчку досрочно занял Иран, а третью — Сирия (этой сборной предстоит играть в стыковых матчах). Команда Узбекистана стала четвертой.



Отметим, что ранее право сыграть на ЧМ-2018 получили сборные России (как страна-организатор), Бразилии, Ирана, Японии, Мексики и Бельгии.



Напомним, чемпионат мира по футболу в России состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

