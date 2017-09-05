Стрелявшему в Ивантеевке школьнику может грозить до четырех лет колонии

Адвокат и бывший омбудсмен предположил, что напавшему на школу в Ивантеевке подростку может быть предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ.
Пятнадцатилетнему ученику 9-го класса школы №1 в Ивантеевке, который явился на уроки с оружием и напал на учительницу, после чего открыл стрельбу из пневматического ружья, может грозить от 2,5 года до четырех лет колонии для несовершеннолетних. Об этом сообщил ТАСС адвокат Павел Астахов.
Возможно, подростку предъявят обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса, тогда наказание будет определено по совокупности совершенных преступлений. Кроме того, школьнику назначат проведение психиатрической экспертизы.
Павел Астахов, адвокат: «Если выяснится, что он невменяем, то уголовной ответственности удастся избежать, и он будет направлен на принудительное лечение по решению суда. Необходимо также выяснить не состоял ли он в каких-либо экстремистских сообществах и что его побудило к подобным действиям».
Ученик 9-го класса в длинном темном плаще, спрятав под него оружие, пришел в школу №1 в подмосковной Ивантеевке и напал на учительницу информатики, когда та пыталась выгнать его с урока за внешний вид: школьник отказался снять верхнюю одежду. Преподаватель вывела ученика в коридор, где он выстрелил ей в лицо и нанес несколько ударов топором по голове. Потом вернулся в класс, начал взрывать самодельные взрывпакеты и открыл огонь. Одноклассники спрятались от одноклассника в подсобку. Три ребенка, спасаясь бегством через окно, получили травмы и были госпитализированы. Учительница прооперирована, ее жизни ничто не угрожает. Подросток задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
По данным СМИ, ученик около года состоял на учете у психиатра, родители не уделяли ребенку должного внимания, а в школе над ним издевались одноклассники. В соцсети «ВКонтакте» 15-летний подросток восхвалял силу оружия, а также интересовался темой массовых расстрелов в школах. В своем аккаунте школьник отметил сегодняшнюю дату и написал «delete my life» (уничтожить мою жизнь).
Возможно, подростку предъявят обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса, тогда наказание будет определено по совокупности совершенных преступлений. Кроме того, школьнику назначат проведение психиатрической экспертизы.
Павел Астахов, адвокат: «Если выяснится, что он невменяем, то уголовной ответственности удастся избежать, и он будет направлен на принудительное лечение по решению суда. Необходимо также выяснить не состоял ли он в каких-либо экстремистских сообществах и что его побудило к подобным действиям».
Ученик 9-го класса в длинном темном плаще, спрятав под него оружие, пришел в школу №1 в подмосковной Ивантеевке и напал на учительницу информатики, когда та пыталась выгнать его с урока за внешний вид: школьник отказался снять верхнюю одежду. Преподаватель вывела ученика в коридор, где он выстрелил ей в лицо и нанес несколько ударов топором по голове. Потом вернулся в класс, начал взрывать самодельные взрывпакеты и открыл огонь. Одноклассники спрятались от одноклассника в подсобку. Три ребенка, спасаясь бегством через окно, получили травмы и были госпитализированы. Учительница прооперирована, ее жизни ничто не угрожает. Подросток задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
По данным СМИ, ученик около года состоял на учете у психиатра, родители не уделяли ребенку должного внимания, а в школе над ним издевались одноклассники. В соцсети «ВКонтакте» 15-летний подросток восхвалял силу оружия, а также интересовался темой массовых расстрелов в школах. В своем аккаунте школьник отметил сегодняшнюю дату и написал «delete my life» (уничтожить мою жизнь).
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