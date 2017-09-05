Путин обсудит с лидерами Японии и Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР

Владимир Путин прилетел во Владивосток, где завтра откроется Восточный экономический форум.
Уже ясно, что на ВЭФ-2017 говорить будут не только об экономике. Как заявил российский президент Владимир Путин, с лидерами Японии и Южной Кореи он намерен лично обсудить обострение ситуации на Корейском полуострове.
А сегодня, несмотря на позднее время, российский президент продолжил рабочую программу. Он осмотрел выставку территорий опережающего развития Дальнего Востока, а также в удаленном режиме запустил пять новых предприятий региона.
А сегодня, несмотря на позднее время, российский президент продолжил рабочую программу. Он осмотрел выставку территорий опережающего развития Дальнего Востока, а также в удаленном режиме запустил пять новых предприятий региона.
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