Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 05.09, 21:29
    Путин обсудит с лидерами Японии и Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР. военные испытания, Путин, Северная Корея, Южная Корея, ядерное оружие, Япония. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин обсудит с лидерами Японии и Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР

    Путин обсудит с лидерами Японии и Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР

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    Путин обсудит с лидерами Японии и Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР

    Путин обсудит с лидерами Японии и Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР

    Путин обсудит с лидерами Японии и Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР

      Владимир Путин прилетел во Владивосток, где завтра откроется Восточный экономический форум.

      Уже ясно, что на ВЭФ-2017 говорить будут не только об экономике. Как заявил российский президент Владимир Путин, с лидерами Японии и Южной Кореи он намерен лично обсудить обострение ситуации на Корейском полуострове.

      А сегодня, несмотря на позднее время, российский президент продолжил рабочую программу. Он осмотрел выставку территорий опережающего развития Дальнего Востока, а также в удаленном режиме запустил пять новых предприятий региона.

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