Одному из старейших заводов Ярославской области нашли инвестора

В завод асфальтовых катков в Ярославской области будет инвестировать «Ростех».

Благодаря врио губернатора Ярославской области Дмитрию Миронову одному из старейших предприятий региона, уже объявившему о банкротстве, удалось найти инвестора. В завод «Раскат», производящий асфальтовые катки, инвестирует «Ростех». В настоящее время уже погашены долги завода по зарплатам и расширен ассортимент.



На встрече с рабочими завода сегодня Миронов заявил, что считает промышленные предприятия флагманами экономики. Он также выразил уверенность, что завод достойно представит Рыбинск на торговых площадках в России и за рубежом.