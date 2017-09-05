Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 05.09, 21:29
    Одному из старейших заводов Ярославской области нашли инвестора. инвестиции, промышленность, Ярославская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОдному из старейших заводов Ярославской области нашли инвестора

    Одному из старейших заводов Ярославской области нашли инвестора

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    Одному из старейших заводов Ярославской области нашли инвестора

    Одному из старейших заводов Ярославской области нашли инвестора

    Одному из старейших заводов Ярославской области нашли инвестора

      В завод асфальтовых катков в Ярославской области будет инвестировать «Ростех».

      Благодаря врио губернатора Ярославской области Дмитрию Миронову одному из старейших предприятий региона, уже объявившему о банкротстве, удалось найти инвестора. В завод «Раскат», производящий асфальтовые катки, инвестирует «Ростех». В настоящее время уже погашены долги завода по зарплатам и расширен ассортимент.

      На встрече с рабочими завода сегодня Миронов заявил, что считает промышленные предприятия флагманами экономики. Он также выразил уверенность, что завод достойно представит Рыбинск на торговых площадках в России и за рубежом.

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