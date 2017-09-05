Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 05.09, 21:29
    Стадион «Екатеринбург Арена» откроется в октябре. Екатеринбург, строительство, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтадион «Екатеринбург Арена» откроется в октябре

    Стадион «Екатеринбург Арена» откроется в октябре

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    Стадион «Екатеринбург Арена» откроется в октябре

    Стадион «Екатеринбург Арена» откроется в октябре

    Стадион «Екатеринбург Арена» откроется в октябре

      Стадион «Екатеринбург Арена» готов почти на 90%, его ввод в эксплуатацию может начаться уже в октябре.

      Такую оценку сегодня дал вице-премьер Виталий Мутко, приехавший в столицу Урала проинспектировать строительство объектов к Чемпионату мира по футболу. Мутко особо подчеркнул, что вокруг стадиона создается комфортное пространство, обеспечена транспортная доступность.

      «Екатеринбург Арену» возвели на месте старого стадиона, ее вместимость — 35 тысяч. На стадионе пройдут четыре матча мирового первенства.

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