Смертельная авария с большегрузом под Саратовом попала на видео

В аварии на дороге в Саратовской области погибли инспектор конвоирования УФСИН и его десятилетний сын.

Следователи пытаются восстановить обстоятельства, предшествовавшие трагедии, а также выяснить, кто виноват в смерти двух человек. Конечно, экспертам пришлось неоднократно посмотреть кадры с камеры видеорегистратора. На них запечатлел момент столкновения.



Как говорят очевидцы, ДТП спровоцировал шофер легковушки. Он пошел на обгон, выехал на встречную полосу и едва не столкнулся с многотонной фурой. Водитель большегруза попытался избежать столкновения, съехал на обочину, но потерял управление и вначале протаранил машину Андрея Данилина, а затем внедорожник.



Супруге инспектора удалось выжить, дочь с тяжелейшими травмами сейчас в реанимации.

