Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 05.09, 19:58
    Смертельная авария с большегрузом под Саратовом попала на видео. грузовики, ДТП, Саратовская область, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСмертельная авария с большегрузом под Саратовом попала на видео

    Смертельная авария с большегрузом под Саратовом попала на видео

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    Смертельная авария с большегрузом под Саратовом попала на видео

    Смертельная авария с большегрузом под Саратовом попала на видео

    Смертельная авария с большегрузом под Саратовом попала на видео

      В аварии на дороге в Саратовской области погибли инспектор конвоирования УФСИН и его десятилетний сын.

      Следователи пытаются восстановить обстоятельства, предшествовавшие трагедии, а также выяснить, кто виноват в смерти двух человек. Конечно, экспертам пришлось неоднократно посмотреть кадры с камеры видеорегистратора. На них запечатлел момент столкновения.

      Как говорят очевидцы, ДТП спровоцировал шофер легковушки. Он пошел на обгон, выехал на встречную полосу и едва не столкнулся с многотонной фурой. Водитель большегруза попытался избежать столкновения, съехал на обочину, но потерял управление и вначале протаранил машину Андрея Данилина, а затем внедорожник.

      Супруге инспектора удалось выжить, дочь с тяжелейшими травмами сейчас в реанимации.

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