Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 05.09, 21:29
    Добровольно севший в тюрьму сирота получит жилье. жилье, Магнитогорск, сироты, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДобровольно севший в тюрьму сирота получит жилье

    Добровольно севший в тюрьму сирота получит жилье

    4 комментария
    Добровольно севший в тюрьму сирота получит жилье

    Добровольно севший в тюрьму сирота получит жилье

    Добровольно севший в тюрьму сирота получит жилье

      Суд обязал власти Магнитогорска обеспечить жильем сироту, совершившего преступление ради тюремной камеры.

      История Сергея Антилина, оставшегося без жилья и совершившего грабеж ради тюремной камеры, получила продолжение. Сегодня суд в Магнитогорске обязал чиновников выделить молодому человеку жилье, на которое он имел право как детдомовец, но так и не дождался своей очереди.

      За решеткой Антилин провел уже два года из пяти, назначенных судом. Отличался прилежным поведением, выполнял любые работы, но от досрочного освобождения отказывался. Чтобы попасть в колонию, Сергею пришлось постараться. Он звонил в полицию с ложным сообщением о бомбе, крал мобильные телефоны и, наконец, ограбил магазин.

      В тюрьме он начал изучать юриспруденцию и уже грамотно подготовленными заявлениями забросал все причастные социальные службы и надзорные органы. Так он добился судебного разбирательства, а сегодня и решения в свою пользу: мэрию обязали предоставить сироте жилье, но пока как временный вариант, но этого достаточно для условно-досрочного освобождения.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.

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