Ревнивый рэпер выложил в Сеть фото голой бывшей с Оксимироном

Скандал с перчинкой вспыхнул между популярными
рэп-исполнителями. Паша Техник опубликовал в Сети интимные снимки своей бывшей возлюбленной. Возмущение девушки понятно. Она уж точно о такой славе не мечтала. Но почему по этому поводу так сильно переживает другой исполнитель — знаменитый Oxxxymiron? И неужели уже задумывается вызвать обидчика на баттл?
Снимки, на которых рэпер Oxxxymiron обнимает некую барышню появились в профиле его коллеги по цеху Паши Техника. Любопытная деталь — девушка эта, по некоторой информации, бывшая возлюбленная Павла. Словом, не поделили кавалеры даму сердца. Но зачем же порочить репутацию парочки? Этот вопрос корреспонденты НТВ задали провокатору. А он — ну или человек, который имеет доступ к его аккаунту, — сразу назвал цену, за которую готов поделиться информацией и новыми откровенными фото. Каждое из которых оценил в 4 тысячи.
Между тем интернет-пользователи принялись выяснять, кому была выгодна утечка пикантных снимков. Одни предположили: мол, это же черный, а точнее голый пиар. И таким образом участники конфликта решили привлечь внимание к своим персонам. Другие уверены: в этой истории кроме жажды наживы со стороны того, кто распространил компромат, ничего нет. А большинство склонны думать, что это месть девушке, разбившей рэперские сердца.
Страна узнала об Oxxxymiron случайно. В музыкальных кругах он давно знаменит. Прославился участием в так называемых рэп-баттлах — словесных поединках, на которых дуэлянты глаголом жгут сердца противников и зрителей. Одно из таких сражений набрало невероятное количество просмотров — порядка 22 миллионов. И, по версии некоторых сетевых персон, Oxxxymiron — в миру Мирон Федоров — решил, как говорят в блогосфере, «хайпануть». То есть подогреть еще больший интерес: вот он, мол, и талантливый музыкант, и дамский угодник.
Те, кто уже знает толк в шоу-бизнесе, сошлись во мнении: как ни оголяйся, а все равно ажиотаж тем самым долго не сохранишь.
А что же по этому поводу думает главный герой фривольных снимков? А он ушел в подполье. И категорически отказывается комментировать инцидент. Вряд ли стыдно, в конце концов он же рэпер. Разве его можно смутить таким казусом? Зато какая благодатная почва для нового баттла! Считай, и противник найден, и тема для беседы готова.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
Между тем интернет-пользователи принялись выяснять, кому была выгодна утечка пикантных снимков. Одни предположили: мол, это же черный, а точнее голый пиар. И таким образом участники конфликта решили привлечь внимание к своим персонам. Другие уверены: в этой истории кроме жажды наживы со стороны того, кто распространил компромат, ничего нет. А большинство склонны думать, что это месть девушке, разбившей рэперские сердца.
Страна узнала об Oxxxymiron случайно. В музыкальных кругах он давно знаменит. Прославился участием в так называемых рэп-баттлах — словесных поединках, на которых дуэлянты глаголом жгут сердца противников и зрителей. Одно из таких сражений набрало невероятное количество просмотров — порядка 22 миллионов. И, по версии некоторых сетевых персон, Oxxxymiron — в миру Мирон Федоров — решил, как говорят в блогосфере, «хайпануть». То есть подогреть еще больший интерес: вот он, мол, и талантливый музыкант, и дамский угодник.
Те, кто уже знает толк в шоу-бизнесе, сошлись во мнении: как ни оголяйся, а все равно ажиотаж тем самым долго не сохранишь.
А что же по этому поводу думает главный герой фривольных снимков? А он ушел в подполье. И категорически отказывается комментировать инцидент. Вряд ли стыдно, в конце концов он же рэпер. Разве его можно смутить таким казусом? Зато какая благодатная почва для нового баттла! Считай, и противник найден, и тема для беседы готова.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
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