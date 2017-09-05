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  • 05.09, 18:27

    Американский самолет провел разведку у российских границ на Балтике

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    Американский самолет провел разведку у российских границ на Балтике

    Американский самолет провел разведку у российских границ на Балтике

    Американский самолет провел разведку у российских границ на Балтике
  • Фото Associated Press © 2017

    • Самолет-разведчик ВВС США совершил очередной полет вблизи границ Калининградской области.

    Стратегический самолет RC-135U с бортовым номером 64–14847 и позывным SOAK79 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. В течение нескольких часов разведчик курсировал к северу от побережья Калининградской области над международными водами Балтийского моря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

    Этот же самолет 30 августа он был замечен у границ Ленинградской и Псковской областей, а 1 сентября — вблизи Калининградской области.

    Ранее сообщалось, что за последнюю неделю августа у границ России было зафиксировано 24 разведывательных полета. За это время иностранные разведчики 16 раз подлетали к западным границам РФ, четыре полета были совершены на юго-западном направлении, три — на восточном, еще один — на арктическом.

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