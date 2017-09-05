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  • 05.09, 18:28

    Турист из России впал в кому после ДТП на турецком курорте

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    Турист из России впал в кому после ДТП на турецком курорте

    Турист из России впал в кому после ДТП на турецком курорте

    Житель Ижевска серьезно пострадал в автоаварии в Турции.

    Дмитрий Филиппов приехал на отдых на курорт Аланья вместе с женой и 13-летним сыном. Перед возвращением домой мужчина решил арендовать скутер и покататься. Во время поездки российский турист попал в аварию с автобусом.

    В результате Дмитрий получил серьезные ранения — переломы, кровоизлияние в мозг и черепно-мозговую травму. Пострадавшего россиянина после шестичасовой операции перевели в реанимацию, где он впал в кому.

    Как отмечает сайт «Комсомольской правды», в ДТП был виновен водитель автобуса. Его уже отправили под домашний арест.

    Сейчас рядом с россиянином дежурят его жена и дочь. Семье необходима финансовая помощь, так как страховка все не покроет.

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