Турист из России впал в кому после ДТП на турецком курорте

Житель Ижевска серьезно пострадал в автоаварии в Турции.
Дмитрий Филиппов приехал на отдых на курорт Аланья вместе с женой и 13-летним сыном. Перед возвращением домой мужчина решил арендовать скутер и покататься. Во время поездки российский турист попал в аварию с автобусом.
В результате Дмитрий получил серьезные ранения — переломы, кровоизлияние в мозг и черепно-мозговую травму. Пострадавшего россиянина после шестичасовой операции перевели в реанимацию, где он впал в кому.
Как отмечает сайт «Комсомольской правды», в ДТП был виновен водитель автобуса. Его уже отправили под домашний арест.
Сейчас рядом с россиянином дежурят его жена и дочь. Семье необходима финансовая помощь, так как страховка все не покроет.
В результате Дмитрий получил серьезные ранения — переломы, кровоизлияние в мозг и черепно-мозговую травму. Пострадавшего россиянина после шестичасовой операции перевели в реанимацию, где он впал в кому.
Как отмечает сайт «Комсомольской правды», в ДТП был виновен водитель автобуса. Его уже отправили под домашний арест.
Сейчас рядом с россиянином дежурят его жена и дочь. Семье необходима финансовая помощь, так как страховка все не покроет.
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