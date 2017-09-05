Владелец подлодки «Наутилус» раскрыл подробности гибели шведской журналистки

Датский изобретатель Петер Мадсен, которого обвиняют в убийстве шведской журналистки Ким Валль, впервые рассказал о произошедшем на борту подлодки «Наутилус».
Выступая в зале суда, Мадсен заявил, что журналистка погибла от удара головой о 70-килограммовую металлическую дверь входного люка. По словам изобретателя, он придерживал крышку люка, чтобы женщина могла спуститься с палубы внутрь судна. Когда Валль начала спускаться, мужчина поскользнулся, отпустил крышку люка и она сильно ударила журналистку по голове. От полученного удара и потери крови женщина умерла на месте, передает ТАСС со ссылкой на датские СМИ.
Агентство отмечает, что прокуратуру не удовлетворило объяснение, которого придерживается Мадсен. Ему предъявлены официальные обвинения в убийстве женщины. Ранее его обвинили в причинении ей смерти по неосторожности, а также в надругательстве над ее останками.
Мадсен отвергает обвинения в убийстве, но признает себя виновным по второму пункту. Он утверждает, что после смерти Валль хотел покончить жизнь самоубийством, однако затем решил избавиться от тела, постаравшись сделать так, чтобы оно не было найдено.
Напомним, «Наутилус» с Мадсеном и Валль на борту вышла в море 10 августа вечером. Ранним утром следующего дня субмарину начали разыскивать после того, как о не вернувшейся домой женщине сообщил ее друг. После нескольких часов поиска в первой половине дня спасатели сообщили, что подлодку наконец нашли и установили контакт с Мадсеном. Однако позднее стало известно, что лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине семи метров и что ее хозяина спас экипаж находившейся поблизости яхты.
Позже в проливе Эресунн нашли расчлененное женское тело, а экспертиза подтвердила — это пропавшая Ким Валль. При этом к обезглавленному телу женщины был привязан кусок металла. По версии правоохранительных органов, это было сделано «с целью заставить тело утонуть».
Агентство отмечает, что прокуратуру не удовлетворило объяснение, которого придерживается Мадсен. Ему предъявлены официальные обвинения в убийстве женщины. Ранее его обвинили в причинении ей смерти по неосторожности, а также в надругательстве над ее останками.
Мадсен отвергает обвинения в убийстве, но признает себя виновным по второму пункту. Он утверждает, что после смерти Валль хотел покончить жизнь самоубийством, однако затем решил избавиться от тела, постаравшись сделать так, чтобы оно не было найдено.
Напомним, «Наутилус» с Мадсеном и Валль на борту вышла в море 10 августа вечером. Ранним утром следующего дня субмарину начали разыскивать после того, как о не вернувшейся домой женщине сообщил ее друг. После нескольких часов поиска в первой половине дня спасатели сообщили, что подлодку наконец нашли и установили контакт с Мадсеном. Однако позднее стало известно, что лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине семи метров и что ее хозяина спас экипаж находившейся поблизости яхты.
Позже в проливе Эресунн нашли расчлененное женское тело, а экспертиза подтвердила — это пропавшая Ким Валль. При этом к обезглавленному телу женщины был привязан кусок металла. По версии правоохранительных органов, это было сделано «с целью заставить тело утонуть».
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