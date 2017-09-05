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  • 05.09, 18:27

    В России зафиксировали рекордную дефляцию

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    В России зафиксировали рекордную дефляцию

    В России зафиксировали рекордную дефляцию

    Росстат зафиксировал в августе дефляцию в размере 0,5%.

    Данный показатель стал рекордным за всю историю наблюдений с 1991 года. В прошлый раз близкий показатель дефляции был зафиксирован в августе 2003 года, тогда он составил 0,41%.

    В годовом выражении инфляция в августе в этом году составила 3,3%.

    По мнению экспертов, причиной рекордной дефляции стали укрепление рубля и хороший урожай. При этом специалисты подчеркивают, что подобное стечение обстоятельств не часто случается, и отмечают, что повторения такой дефляции в следующем году ждать не стоит, передает РИА Новости.

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