В России зафиксировали рекордную дефляцию

Росстат зафиксировал в августе дефляцию в размере 0,5%.
Данный показатель стал рекордным за всю историю наблюдений с 1991 года. В прошлый раз близкий показатель дефляции был зафиксирован в августе 2003 года, тогда он составил 0,41%.
В годовом выражении инфляция в августе в этом году составила 3,3%.
По мнению экспертов, причиной рекордной дефляции стали укрепление рубля и хороший урожай. При этом специалисты подчеркивают, что подобное стечение обстоятельств не часто случается, и отмечают, что повторения такой дефляции в следующем году ждать не стоит, передает РИА Новости.
В годовом выражении инфляция в августе в этом году составила 3,3%.
По мнению экспертов, причиной рекордной дефляции стали укрепление рубля и хороший урожай. При этом специалисты подчеркивают, что подобное стечение обстоятельств не часто случается, и отмечают, что повторения такой дефляции в следующем году ждать не стоит, передает РИА Новости.
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