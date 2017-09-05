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  • 05.09, 18:27

    Спрятавший камеры в кабинете у гинекологов мастер заплатит штраф

    1 комментарий

    Спрятавший камеры в кабинете у гинекологов мастер заплатит штраф

    Спрятавший камеры в кабинете у гинекологов мастер заплатит штраф

    Уголовное дело против 34-летнего жителя Костромы, которого обвиняли в незаконной установке видеонаблюдения в кабинете гинекологов в частной клинике, прекращено.

    Штраф в 15 тысяч рублей заплатит рабочий, который по просьбе директора частного медицинского центра в Костроме, установил в кабинете гинекологов «жучки» и «глазки». Мужчина замаскировал средства слежения под датчики пожарной сигнализации и получил за свою работу вознаграждение в размере 5600 рублей и еще 4000 за монтаж.

    смотретьКамеры в кабинете гинеколога в Костроме установил директор клиники
    Камеры в кабинете гинеколога в Костроме установил директор клиники
    Уголовное преследование мастера прекращено по ходатайству следователя, сообщает Димитровский районный суд Костромы. Теперь дело о незаконной установке видеонаблюдения возбуждено против самого директора клиники. Впрочем, сам директор заявил сыщикам, что организовал слежку, якобы чтобы избежать конфликтов между врачами и пациентами, а также предотвратить кражи: видео и звук транслировались прямо в кабинет начальника.

    Наказание по этой статье может составить до четырех лет заключения, сообщает СК РФ по Костромской области.

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