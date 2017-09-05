Спрятавший камеры в кабинете у гинекологов мастер заплатит штраф

Уголовное дело против
34-летнего жителя Костромы, которого обвиняли в незаконной установке видеонаблюдения в кабинете гинекологов в частной клинике, прекращено.
Штраф в 15 тысяч рублей заплатит рабочий, который по просьбе директора частного медицинского центра в Костроме, установил в кабинете гинекологов «жучки» и «глазки». Мужчина замаскировал средства слежения под датчики пожарной сигнализации и получил за свою работу вознаграждение в размере 5600 рублей и еще 4000 за монтаж.
Уголовное преследование мастера прекращено по ходатайству следователя, сообщает Димитровский районный суд Костромы. Теперь дело о незаконной установке видеонаблюдения возбуждено против самого директора клиники. Впрочем, сам директор заявил сыщикам, что организовал слежку, якобы чтобы избежать конфликтов между врачами и пациентами, а также предотвратить кражи: видео и звук транслировались прямо в кабинет начальника.
Наказание по этой статье может составить до четырех лет заключения, сообщает СК РФ по Костромской области.
Уголовное преследование мастера прекращено по ходатайству следователя, сообщает Димитровский районный суд Костромы. Теперь дело о незаконной установке видеонаблюдения возбуждено против самого директора клиники. Впрочем, сам директор заявил сыщикам, что организовал слежку, якобы чтобы избежать конфликтов между врачами и пациентами, а также предотвратить кражи: видео и звук транслировались прямо в кабинет начальника.
Наказание по этой статье может составить до четырех лет заключения, сообщает СК РФ по Костромской области.
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