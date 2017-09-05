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  • 05.09, 18:27

    Минтруд предложил ограничить число иностранных работников в РФ

    3 комментария

    Минтруд предложил ограничить число иностранных работников в РФ

    Минтруд предложил ограничить число иностранных работников в РФ

    Минтруд предложил ограничить количество рабочих мест для иностранцев в ряде регионов и сфер деятельности.

    Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект, который должен определить долю иностранцев на российском рынке труда в 2018 году. Согласно законопроекту, опубликованному на сайте ведомства, ограничения будут касаться выращивания овощей, торговли, спорта и работы на транспорте.

    Так, в овощеводстве предлагается отдать иностранцам не более 50% рабочих мест. Это ограничение не должно распространяться на Хабаровский край, Астраханскую, Воронежскую, Липецкую, Московскую, Ростовскую и Саратовскую области. Ранее в этот список входили Краснодарский и Ставропольский края.

    Среди сотрудников, занятых на сухопутном пассажирском и грузовом транспорте, иностранцев может быть до 30%.

    В сфере торговли алкоголем и табачными изделиями иностранцам будет разрешено занимать не более 15% рабочих мест. Сохраняется полный запрет для иностранцев на работу в торговле лекарствами в аптеках, а также на рынках и в нестационарных торговых объектах.

    В министерстве считают, что новый законопроект закрепит приоритет россиян при трудоустройстве и позволит регулировать количество иностранных работников в регионах. В настоящее время проект находится на стадии общественного обсуждения.

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