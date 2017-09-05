Участники «Ты супер! Танцы» поиграли во взрослых в детском городке

Организаторы нового шоу НТВ «Ты супер! Танцы» пригласили участников посетить целый город детских развлечений. Но не для того чтобы поиграть, а выбрать будущую профессию.
Никита, например, решил попробовать себя в промышленном альпинизме: мечтает стать военным и считает, что эти навыки для него уж точно лишними не будут. А вот Сиам выбрала звукорежиссерский пульт. Радио — это для нее единственная возможность узнать о маме. Отец Сиам встретил маму в Таиланде и увез на Украину. Через 6 лет она вернулась, а он женился на другой. Сиам осталась с бабушкой.
Сиам Пхаттхаравади, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «И ни дозвониться, ни написать. В Ялте нашлись знакомые, которые живут в Таиланде и приезжают иногда в Ялту просто отдохнуть летом даже. Там у одной женщины работает муж на радиостанции в Таиланде, и он предлагал ее данные распространить».
Участники проекта «Ты супер! Танцы» совсем не хотели уходить из города развлечений. Только здесь они могли быть очень взрослыми, оставаясь при этом детьми.
Сиам Пхаттхаравади, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «И ни дозвониться, ни написать. В Ялте нашлись знакомые, которые живут в Таиланде и приезжают иногда в Ялту просто отдохнуть летом даже. Там у одной женщины работает муж на радиостанции в Таиланде, и он предлагал ее данные распространить».
Участники проекта «Ты супер! Танцы» совсем не хотели уходить из города развлечений. Только здесь они могли быть очень взрослыми, оставаясь при этом детьми.
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