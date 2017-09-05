Участники «Ты супер! Танцы» поиграли во взрослых в детском городке

Организаторы нового шоу НТВ «Ты супер! Танцы» пригласили участников посетить целый город детских развлечений. Но не для того чтобы поиграть, а выбрать будущую профессию.

Никита, например, решил попробовать себя в промышленном альпинизме: мечтает стать военным и считает, что эти навыки для него уж точно лишними не будут. А вот Сиам выбрала звукорежиссерский пульт. Радио — это для нее единственная возможность узнать о маме. Отец Сиам встретил маму в Таиланде и увез на Украину. Через 6 лет она вернулась, а он женился на другой. Сиам осталась с бабушкой.



Сиам Пхаттхаравади, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «И ни дозвониться, ни написать. В Ялте нашлись знакомые, которые живут в Таиланде и приезжают иногда в Ялту просто отдохнуть летом даже. Там у одной женщины работает муж на радиостанции в Таиланде, и он предлагал ее данные распространить».



Участники проекта «Ты супер! Танцы» совсем не хотели уходить из города развлечений. Только здесь они могли быть очень взрослыми, оставаясь при этом детьми.