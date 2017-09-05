В столице вспомнили строителей водного канала имени Москвы

Строительство канала имени Москвы началось 85 лет назад. В то время увеличение количества жителей столицы и индустриальный бум привели к тому, что из Москвы-реки выкачали практически всю воду — напротив Кремля ее можно было перейти в брод. В конце 20-х столица остро нуждалась в воде.

Канал Москва — Волга начали строить в 33-м году, чтобы избавить Москву от проблем с водоснабжением. Фабрики и заводы выкачивали из Москвы-реки практически всю воду. Людям было нечего пить, судам — негде ходить. Воду решили брать из Волги. До нее 128 километров по прямой, но нельзя было просто взять и вырыть новое русло. Дело осложняла возвышенность на полпути, в районе Дмитрова. Перед инженерами стояла задача сделать так, чтобы вода потекла в гору. Для этого они спроектировали многокилометровую водную лестницу с передовой по тем временам системой водохранилищ и гидроузлов.



В итоге Москва стала портом пяти морей, получив через канал доступ к Черному, Белому, Балтийскому, Азовскому и Каспийскому морям. А Москва-река снова стала судоходной — и все за счет Волги. Сейчас 80% воды в Москве-реке именно оттуда.



В Москву-реку канал впадает между районами Щукино и Строгино. Какой-то принципиальной разнице в цвете воды нет, но, тем не менее, в том же Серебряном бору, который находится ниже по течению, москвичи купаются уже в волжской воде.



Канал был всесоюзной стройкой. Как и Беломорканал, его строили заключенные. Специально для этого в 32-м году был создан Дмитлаг, где одновременно жили около двухсот тысяч человек. Штаб находился в закрытом после революции монастыре. Утром заключенным выдавали пайку и отправляли рыть землю. Да, на стройке впервые использовали новую по тем временам технику — отечественные самосвалы и экскаваторы, но основными орудиями труда были кирки и лопаты.



Канал закончили строить в 37-м, аккурат к началу большого террора. Сколько людей погибли на стройке — до сих пор неизвестно. По разным оценкам, до тридцати тысяч человек. В память о них в Дмитрове в 90-х водрузили на берегу крест.



Сейчас по каналу ходят круизные теплоходы — «Чапаев», «Дзержинский», «Маркс». Рассекают водную гладь белоснежные яхты, принадлежащие жильцам расположенного на берегу элитного жилого комплекса. Со дна регулярно достают затопленные хулиганами машины. А на берегу нет-нет да и находят братские могилы каналоармейцев — стройку в советских газетах сравнивали с полем боя, на нем осталось немало безымянных могил.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алины Репиной.