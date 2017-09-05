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  • 05.09, 18:28
    В ЦИК рассказали представителям партий о новинках избирательного процесса. выборы, партии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ ЦИК рассказали представителям партий о новинках избирательного процесса

    В ЦИК рассказали представителям партий о новинках избирательного процесса

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    В ЦИК рассказали представителям партий о новинках избирательного процесса

    В ЦИК рассказали представителям партий о новинках избирательного процесса

    В ЦИК рассказали представителям партий о новинках избирательного процесса

      В Центризбиркоме подготовили представителей партий к наблюдению на выборах. Для них провели двухдневный семинар. ЦИК впервые работал с партиями в таком формате.

      Представителям партий рассказали о том, что должны знать и уметь наблюдатели, познакомили с новинками избирательного процесса. Это, в частности, новый порядок голосования по месту нахождения без открепительных удостоверений — достаточно личного заявления избирателя. Сегодня после окончания семинара глава ЦИКа Элла Памфилова вручила участникам сертификаты о прохождении обучения.

      10 сентября в Единый день голосования по всей России пройдут выборы разного уровня. В том числе, будут избраны главы регионов и городов, а также депутаты законодательных собраний.

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