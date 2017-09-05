В рейтинг лучших вузов мира попали 18 российских университетов

В
топ-1000 лучших университетов мира включили 18 российских вузов.
Сразу несколько российских институтов улучшили свои позиции в рейтинге, подготовленном британским журналом Times Higher Education (THE), по сравнению с прошлым годом. Однако общее число российских вузов в рейтинге уменьшилось с 24 до 18.
Лучшим российским вузом остался МГУ, который потерял шесть позиций и теперь занимает 194-е место. При этом российским университетам, занявшим второе и третье места, удалось, напротив, улучшить свои позиции. Так, Московский физико-технический институт (МФТИ) перешел из группы с местами 301–350 в группу 251–300. А Томский политехнический университет оказался в списке с позициями от 301-й до 350-й (вместо 501–600).
Также в список лучших попали Высшая школа экономики, Казанский федеральный университет, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Университет ИТМО, Томский государственный университет, Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС), Санкт-Петербургский государственный технологический университет, Самарский государственный аэрокосмический университет, Московский государственный технический университет им. Баумана, Нижегородский государственный университет, Саратовский национальный исследовательский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет и Южный федеральный университет.
Лидерами же рейтинга остались Оксфорд, Кембридж, Калифорнийский технологический институт, Стэнфорд и Массачусетский технологический институт.
Всего в рейтинг, который публикуется в 14-й раз, вошли 1000 университетов из 77 стран. При подготовке списка эксперты принимали во внимание 13 критериев, в том числе цитируемость научных статей, качество преподавания и доходы от исследовательской деятельности.
Лучшим российским вузом остался МГУ, который потерял шесть позиций и теперь занимает 194-е место. При этом российским университетам, занявшим второе и третье места, удалось, напротив, улучшить свои позиции. Так, Московский физико-технический институт (МФТИ) перешел из группы с местами 301–350 в группу 251–300. А Томский политехнический университет оказался в списке с позициями от 301-й до 350-й (вместо 501–600).
Также в список лучших попали Высшая школа экономики, Казанский федеральный университет, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Университет ИТМО, Томский государственный университет, Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС), Санкт-Петербургский государственный технологический университет, Самарский государственный аэрокосмический университет, Московский государственный технический университет им. Баумана, Нижегородский государственный университет, Саратовский национальный исследовательский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет и Южный федеральный университет.
Лидерами же рейтинга остались Оксфорд, Кембридж, Калифорнийский технологический институт, Стэнфорд и Массачусетский технологический институт.
Всего в рейтинг, который публикуется в 14-й раз, вошли 1000 университетов из 77 стран. При подготовке списка эксперты принимали во внимание 13 критериев, в том числе цитируемость научных статей, качество преподавания и доходы от исследовательской деятельности.
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