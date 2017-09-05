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  • 05.09, 18:28
    Валовая улица и Серпуховская площадь в Москве открылись после реконструкции. Москва, Собянин, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВаловая улица и Серпуховская площадь в Москве открылись после реконструкции

    Валовая улица и Серпуховская площадь в Москве открылись после реконструкции

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    Валовая улица и Серпуховская площадь в Москве открылись после реконструкции

    Валовая улица и Серпуховская площадь в Москве открылись после реконструкции

    Валовая улица и Серпуховская площадь в Москве открылись после реконструкции

      Мэр Москвы принял участие в открытии очередного участка Садового кольца, где завершились работы по благоустройству.

      В Москве во вторник открылись после реконструкции Валовая улица и Серпуховская площадь. Улицы входили в программу по масштабной реконструкции Садового кольца в столице. В районе расширены тротуары, разбиты газоны, сократилось количество киосков.

      В открытии улицы и площади после реконструкции участвовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что при реконструкции нужно было учитывать интересы и пешеходов, и автомобилистов. Мэр сообщил, что благоустройство Садового кольца завершится 10 сентября, к дню города. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр пригласил москвичей в этот день отметить окончание реконструкции и 425-летие Садового кольца.

      О том, как шла реконструкция и почему она была необходима, мэр Москвы рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту НТВ Инне Осиповой.

      Подробности — в видеоматериале.

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