Валовая улица и Серпуховская площадь в Москве открылись после реконструкции

Мэр Москвы принял участие в открытии очередного участка Садового кольца, где завершились работы по благоустройству.
В Москве во вторник открылись после реконструкции Валовая улица и Серпуховская площадь. Улицы входили в программу по масштабной реконструкции Садового кольца в столице. В районе расширены тротуары, разбиты газоны, сократилось количество киосков.
В открытии улицы и площади после реконструкции участвовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что при реконструкции нужно было учитывать интересы и пешеходов, и автомобилистов. Мэр сообщил, что благоустройство Садового кольца завершится 10 сентября, к дню города. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр пригласил москвичей в этот день отметить окончание реконструкции и 425-летие Садового кольца.
О том, как шла реконструкция и почему она была необходима, мэр Москвы рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту НТВ Инне Осиповой.
Подробности — в видеоматериале.
В открытии улицы и площади после реконструкции участвовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что при реконструкции нужно было учитывать интересы и пешеходов, и автомобилистов. Мэр сообщил, что благоустройство Садового кольца завершится 10 сентября, к дню города. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр пригласил москвичей в этот день отметить окончание реконструкции и 425-летие Садового кольца.
О том, как шла реконструкция и почему она была необходима, мэр Москвы рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту НТВ Инне Осиповой.
Подробности — в видеоматериале.
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