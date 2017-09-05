Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.09, 16:56

    Экс-губернатор Белых не признал вину в получении взяток

    комментировать
    <nobr>Экс-губернатор</nobr> Белых не признал вину в получении взяток

    Экс-губернатор Белых не признал вину в получении взяток

    <nobr>Экс-губернатор</nobr> Белых не признал вину в получении взяток
  • Фото: ТАСС

    • Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, чье дело начал рассматривать Пресненский суд Москвы, не признает вину в получении взяток.

    Никита Белых: «Свою вину категорически не признаю. Считаю, что обвинение построено на оговорах. Ларицкий осужден и трижды менял свои показания. Господин Судгаймер также задерживался органами и заплатил денег за прекращение в отношении него уголовного дела».

    Белых также обратился к суду с просьбой допросить его в первую очередь. По данным ТАСС, суд учел пожелания обвиняемого и назначил его допрос на 13 сентября. Далее судебное следствие будет проходить в порядке, предложенном стороной гособвинения. В рамках процесса будут также допрошены предприниматели Альберт Ларицкий и Юрий Судгаймер, от которых, по данным следствия, Белых получил крупные взятки.

    Ходатайство защиты о допросе генерала ФСБ Олега Феоктистова, который руководил опергруппой при задержании Белых, пока не удовлетворено как преждевременное.

    Ранее сообщалось, что СК завершил расследование по делу Белых. Бывший губернатор обвиняется в получении взятки на общую сумму 600 тысяч евро.

    смотретьСуд продлил арест экс-губернатору Никите Белых
    Суд продлил арест экс-губернатору Никите Белых
    По данным следствия, первую взятку в размере 200 тысяч евро Белых получил в 2011–2012 годах от предпринимателя Альберта Ларицкого, владельца «Нововятского лыжного комбината» и компании «Кировлес». После ходатайства Белых эти предприятия получили ряд льгот. В 2013 году они были реорганизованы, собственником стал Юрий Судгаймер. Внутренние проверки показали, что исполнение приоритетных инвестпроектов было произведено не в полной мере. Это грозило расторжением договоров аренды лесных участков со стороны правительства Кировской области и закрытием бизнеса. По версии следствия, губернатор Белых обещал помочь и потребовал еще одну взятку на общую сумму в 400 тысяч евро.

    Белых был задержан с поличным 24 июня прошлого года в московском ресторане. Белых содержится в СИЗО «Лефортово», он не признает вину и жалуется на проблемы со здоровьем.

    Новости по теме

    Дело Никиты Белых

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru