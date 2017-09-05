Экс-губернатор Белых не признал вину в получении взяток

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, чье дело начал рассматривать Пресненский суд Москвы, не признает вину в получении взяток.
Никита Белых: «Свою вину категорически не признаю. Считаю, что обвинение построено на оговорах. Ларицкий осужден и трижды менял свои показания. Господин Судгаймер также задерживался органами и заплатил денег за прекращение в отношении него уголовного дела».
Белых также обратился к суду с просьбой допросить его в первую очередь. По данным ТАСС, суд учел пожелания обвиняемого и назначил его допрос на 13 сентября. Далее судебное следствие будет проходить в порядке, предложенном стороной гособвинения. В рамках процесса будут также допрошены предприниматели Альберт Ларицкий и Юрий Судгаймер, от которых, по данным следствия, Белых получил крупные взятки.
Ходатайство защиты о допросе генерала ФСБ Олега Феоктистова, который руководил опергруппой при задержании Белых, пока не удовлетворено как преждевременное.
Ранее сообщалось, что СК завершил расследование по делу Белых. Бывший губернатор обвиняется в получении взятки на общую сумму 600 тысяч евро.
По данным следствия, первую взятку в размере 200 тысяч евро Белых получил в 2011–2012 годах от предпринимателя Альберта Ларицкого, владельца «Нововятского лыжного комбината» и компании «Кировлес». После ходатайства Белых эти предприятия получили ряд льгот. В 2013 году они были реорганизованы, собственником стал Юрий Судгаймер. Внутренние проверки показали, что исполнение приоритетных инвестпроектов было произведено не в полной мере. Это грозило расторжением договоров аренды лесных участков со стороны правительства Кировской области и закрытием бизнеса. По версии следствия, губернатор Белых обещал помочь и потребовал еще одну взятку на общую сумму в 400 тысяч евро.
Белых был задержан с поличным 24 июня прошлого года в московском ресторане. Белых содержится в СИЗО «Лефортово», он не признает вину и жалуется на проблемы со здоровьем.
Белых также обратился к суду с просьбой допросить его в первую очередь. По данным ТАСС, суд учел пожелания обвиняемого и назначил его допрос на 13 сентября. Далее судебное следствие будет проходить в порядке, предложенном стороной гособвинения. В рамках процесса будут также допрошены предприниматели Альберт Ларицкий и Юрий Судгаймер, от которых, по данным следствия, Белых получил крупные взятки.
Ходатайство защиты о допросе генерала ФСБ Олега Феоктистова, который руководил опергруппой при задержании Белых, пока не удовлетворено как преждевременное.
Ранее сообщалось, что СК завершил расследование по делу Белых. Бывший губернатор обвиняется в получении взятки на общую сумму 600 тысяч евро.
По данным следствия, первую взятку в размере 200 тысяч евро Белых получил в 2011–2012 годах от предпринимателя Альберта Ларицкого, владельца «Нововятского лыжного комбината» и компании «Кировлес». После ходатайства Белых эти предприятия получили ряд льгот. В 2013 году они были реорганизованы, собственником стал Юрий Судгаймер. Внутренние проверки показали, что исполнение приоритетных инвестпроектов было произведено не в полной мере. Это грозило расторжением договоров аренды лесных участков со стороны правительства Кировской области и закрытием бизнеса. По версии следствия, губернатор Белых обещал помочь и потребовал еще одну взятку на общую сумму в 400 тысяч евро.
Белых был задержан с поличным 24 июня прошлого года в московском ресторане. Белых содержится в СИЗО «Лефортово», он не признает вину и жалуется на проблемы со здоровьем.
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