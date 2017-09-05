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  • 05.09, 16:56
    Журналисты ивантеевского ТВ сняли момент начала стрельбы в школе. Московская область, нападения, хулиганство, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖурналисты ивантеевского ТВ сняли момент начала стрельбы в школе

    Журналисты ивантеевского ТВ сняли момент начала стрельбы в школе

    5 комментариев
    Журналисты ивантеевского ТВ сняли момент начала стрельбы в школе

    Журналисты ивантеевского ТВ сняли момент начала стрельбы в школе

    Журналисты ивантеевского ТВ сняли момент начала стрельбы в школе

      Во время ЧП в ивантеевской школе журналисты местного телевидения снимали репортаж в соседнем классе. Начало стрельбы сняли на видео.

      Ивантеевское ТВ сняло на видео несколько кадров инцидента в школе №1 в Ивантеевке. В момент ЧП местные журналисты работали в соседнем классе. Слышно, как в коридоре громко кричит женщина, оператор с камерой выбегает из класса и снимает, как кто-то забегает в кабинет, закрывается дверь, слышны выстрелы.



      Ранее источник в полиции рассказал, что ученик 9-го класса, который пришел в школу в длинном темном плаще, напал на учительницу информатики, когда та пыталась выгнать его с урока за внешний вид: школьник отказался снять верхнюю одежду.

      смотретьНапавший на школу в Ивантеевке подросток стремился «уничтожить свою жизнь»
      Напавший на школу в Ивантеевке подросток стремился «уничтожить свою жизнь»
      Преподаватель вывела ученика в коридор, где он выстрелил ей в лицо и нанес несколько ударов кухонным топориком по голове. Потом вернулся в класс, начал взрывать самодельные взрывпакеты и открыл огонь. Одноклассники спрятались от одноклассника в подсобку. Три ребенка, спасаясь бегством через окно, получили травмы и были госпитализированы. Учительница прооперирована, ее жизни ничто не угрожает.

      Подросток задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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