Журналисты ивантеевского ТВ сняли момент начала стрельбы в школе

Во время ЧП в ивантеевской школе журналисты местного телевидения снимали репортаж в соседнем классе. Начало стрельбы сняли на видео.
Ивантеевское ТВ сняло на видео несколько кадров инцидента в школе №1 в Ивантеевке. В момент ЧП местные журналисты работали в соседнем классе. Слышно, как в коридоре громко кричит женщина, оператор с камерой выбегает из класса и снимает, как кто-то забегает в кабинет, закрывается дверь, слышны выстрелы.
Ранее источник в полиции рассказал, что ученик 9-го класса, который пришел в школу в длинном темном плаще, напал на учительницу информатики, когда та пыталась выгнать его с урока за внешний вид: школьник отказался снять верхнюю одежду.
Преподаватель вывела ученика в коридор, где он выстрелил ей в лицо и нанес несколько ударов кухонным топориком по голове. Потом вернулся в класс, начал взрывать самодельные взрывпакеты и открыл огонь. Одноклассники спрятались от одноклассника в подсобку. Три ребенка, спасаясь бегством через окно, получили травмы и были госпитализированы. Учительница прооперирована, ее жизни ничто не угрожает.
Подросток задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее источник в полиции рассказал, что ученик 9-го класса, который пришел в школу в длинном темном плаще, напал на учительницу информатики, когда та пыталась выгнать его с урока за внешний вид: школьник отказался снять верхнюю одежду.
Преподаватель вывела ученика в коридор, где он выстрелил ей в лицо и нанес несколько ударов кухонным топориком по голове. Потом вернулся в класс, начал взрывать самодельные взрывпакеты и открыл огонь. Одноклассники спрятались от одноклассника в подсобку. Три ребенка, спасаясь бегством через окно, получили травмы и были госпитализированы. Учительница прооперирована, ее жизни ничто не угрожает.
Подросток задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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