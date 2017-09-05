Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.09, 16:56

    Гидрометцентр: бабье лето вернется в Москву на следующей неделе

    1 комментарий
    Гидрометцентр: бабье лето вернется в Москву на следующей неделе

    Гидрометцентр: бабье лето вернется в Москву на следующей неделе

    Гидрометцентр: бабье лето вернется в Москву на следующей неделе
  • Фото: ТАСС

    • Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что после ненастья тепло вернется в столичный регион.

    Непогода в Москве, которая пришла на смену непродолжительного бабьего лета, продержится в столице до конца недели. По прогнозам метеорологов, днем будет не выше 16 градусов тепла, ночью — плюс 7–11.

    Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что такую погоду не следует считать очень холодной для этого периода года. «Мы с вами живем не в тропиках и не на экваторе», — отметил он. В Гидрометцентре призвали жителей столицы не расстраиваться из-за испортившейся погоды: теплые дни еще вернутся в регион, сообщает НСН.

    Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра РФ: «Дожди и понижение температуры, которые будут сейчас, — это как раз и есть предвестники следующего этапа бабьего лета. Но и в настоящий момент нет какого-то исключительного похолодания. Повторюсь, по отношению к нормам — это будут обычные значения».

    Ранее глава Гидрометцентра пообещал россиянам теплый сентябрь.

    Новости по теме

    Осень-2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru