Гидрометцентр: бабье лето вернется в Москву на следующей неделе

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что после ненастья тепло вернется в столичный регион.
Непогода в Москве, которая пришла на смену непродолжительного бабьего лета, продержится в столице до конца недели. По прогнозам метеорологов, днем будет не выше 16 градусов тепла, ночью — плюс 7–11.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что такую погоду не следует считать очень холодной для этого периода года. «Мы с вами живем не в тропиках и не на экваторе», — отметил он. В Гидрометцентре призвали жителей столицы не расстраиваться из-за испортившейся погоды: теплые дни еще вернутся в регион, сообщает НСН.
Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра РФ: «Дожди и понижение температуры, которые будут сейчас, — это как раз и есть предвестники следующего этапа бабьего лета. Но и в настоящий момент нет какого-то исключительного похолодания. Повторюсь, по отношению к нормам — это будут обычные значения».
Ранее глава Гидрометцентра пообещал россиянам теплый сентябрь.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что такую погоду не следует считать очень холодной для этого периода года. «Мы с вами живем не в тропиках и не на экваторе», — отметил он. В Гидрометцентре призвали жителей столицы не расстраиваться из-за испортившейся погоды: теплые дни еще вернутся в регион, сообщает НСН.
Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра РФ: «Дожди и понижение температуры, которые будут сейчас, — это как раз и есть предвестники следующего этапа бабьего лета. Но и в настоящий момент нет какого-то исключительного похолодания. Повторюсь, по отношению к нормам — это будут обычные значения».
Ранее глава Гидрометцентра пообещал россиянам теплый сентябрь.
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