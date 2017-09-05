СМИ: в новом фильме Бонд женится и уйдет со службы

В новом фильме бондианы агент 007 в исполнении Дэниела Крэйга женится и уйдет со службы.
Подробности сюжета новой картины о Джеймсе Бонде раскрыл источник, близкий к съемочной группе. По его словам, агент 007 уйдет с секретной службы ради семейной жизни. Он женится на своей возлюбленной Мадлен Суонн, но вскоре девушку убьют. Герой Крейга поставит своей целью найти убийцу и поэтому вернется к работе.
Как пишет Газета.Ru, фильм будет напоминать боевик «Заложница» с Лиамом Нисоном в роли отставного агента ЦРУ, который пытается спасти от похитителей свою дочь.
Рабочее название картины «Бонд 25». Пока неизвестно, изменят ли создатели сценарий после просочившейся в прессу информации.
Новый фильм бондианы выйдет в США 8 ноября 2019 года. Сценарий к юбилейному, 25-му по счету фильму о суперагенте 007 напишут Нил Первис и Роберт Уэйд, работавшие над последними шестью частями франшизы.
Также ожидается, что в новый фильм о Бонде вернется певица Адель, которая исполнит главный саундтрек фильма. Исполненная ей Skyfall для фильма «007: Координаты „Скайфолл“» выиграла премии «Грэмми» и «Золотой глобус».
Как пишет Газета.Ru, фильм будет напоминать боевик «Заложница» с Лиамом Нисоном в роли отставного агента ЦРУ, который пытается спасти от похитителей свою дочь.
Рабочее название картины «Бонд 25». Пока неизвестно, изменят ли создатели сценарий после просочившейся в прессу информации.
Новый фильм бондианы выйдет в США 8 ноября 2019 года. Сценарий к юбилейному, 25-му по счету фильму о суперагенте 007 напишут Нил Первис и Роберт Уэйд, работавшие над последними шестью частями франшизы.
Также ожидается, что в новый фильм о Бонде вернется певица Адель, которая исполнит главный саундтрек фильма. Исполненная ей Skyfall для фильма «007: Координаты „Скайфолл“» выиграла премии «Грэмми» и «Золотой глобус».
Комментарии