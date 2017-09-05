Киев объявил о готовности к переговорам о размещении миротворцев ООН в Донбассе

В МИД Украины считают, что присутствие миротворцев ООН поможет установить мир на
юго-востоке страны.
Украина готова начать консультации с ООН о возможной миротворческой операции в Донбассе, но переговоров с самопровозглашенными республиками вести не будет, сообщили в МИД страны.
В комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что Украина выступает за миротворческую операцию в Донбассе, но не приемлет также участия в ней российских военных.
Из комментария МИД Украины: «В случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира (ОПМ) не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев, поскольку это будет противоречить базовым принципам миротворческой деятельности ООН».
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею присутствия миротворцев ООН в Донбассе: по его мнению, это способствует скорейшему разрешению конфликта на юго-востоке Украины. При этом российский лидер оговорился: миротворцы должны быть размещены на линии разграничения «и ни на каких других территориях».
В МИД Украины сочли это заявление попыткой «представить агрессию внутренне украинским конфликтом».
В ведомстве добавили, что постоянному представительству Украины в Нью-Йорке уже поручено провести консультации по вопросу миротворческой миссии в Совбезе ООН. Также в министерстве напомнили, что президент Украины Пётр Порошенко обращался в ООН с предложением начать миротворческую операцию в 2015 году.
В комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что Украина выступает за миротворческую операцию в Донбассе, но не приемлет также участия в ней российских военных.
Из комментария МИД Украины: «В случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира (ОПМ) не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев, поскольку это будет противоречить базовым принципам миротворческой деятельности ООН».
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею присутствия миротворцев ООН в Донбассе: по его мнению, это способствует скорейшему разрешению конфликта на юго-востоке Украины. При этом российский лидер оговорился: миротворцы должны быть размещены на линии разграничения «и ни на каких других территориях».
В МИД Украины сочли это заявление попыткой «представить агрессию внутренне украинским конфликтом».
В ведомстве добавили, что постоянному представительству Украины в Нью-Йорке уже поручено провести консультации по вопросу миротворческой миссии в Совбезе ООН. Также в министерстве напомнили, что президент Украины Пётр Порошенко обращался в ООН с предложением начать миротворческую операцию в 2015 году.
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