Песков опроверг заявление президента Литвы о «требованиях» Путина

В Кремле прокомментировали заявление президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что в 2010 году Владимир Путин якобы выставил ей некий список требований.
Заявление Грибаускайте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неправдой, воздержавшись от дальнейших комментариев.
Ранее Грибаускайте в интервью изданию Delfi заявила, что на первой встрече с Владимир Путиным якобы получила от него некий список требований, которые Литва должна выполнить для хороших отношений с РФ. Среди требований значились отказ от строительства атомной станции и необходимость сотрудничать с Москвой.
При этом Грибаускайте заявила, что такое отношение к соседним небольшим странам делают невозможными «хорошие и справедливые дружеские отношения» с Россией.
Отметим, что ранее президент Литвы не раз выступала с громкими обвинениями в адрес России. Так, она заявляла, что РФ «обладает всеми признаками международного терроризма».
Ранее Грибаускайте в интервью изданию Delfi заявила, что на первой встрече с Владимир Путиным якобы получила от него некий список требований, которые Литва должна выполнить для хороших отношений с РФ. Среди требований значились отказ от строительства атомной станции и необходимость сотрудничать с Москвой.
При этом Грибаускайте заявила, что такое отношение к соседним небольшим странам делают невозможными «хорошие и справедливые дружеские отношения» с Россией.
Отметим, что ранее президент Литвы не раз выступала с громкими обвинениями в адрес России. Так, она заявляла, что РФ «обладает всеми признаками международного терроризма».
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