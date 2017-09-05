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  • 05.09, 15:25

    Песков опроверг заявление президента Литвы о «требованиях» Путина

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    Песков опроверг заявление президента Литвы о «требованиях» Путина

    Песков опроверг заявление президента Литвы о «требованиях» Путина

    В Кремле прокомментировали заявление президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что в 2010 году Владимир Путин якобы выставил ей некий список требований.

    Заявление Грибаускайте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неправдой, воздержавшись от дальнейших комментариев.

    Ранее Грибаускайте в интервью изданию Delfi заявила, что на первой встрече с Владимир Путиным якобы получила от него некий список требований, которые Литва должна выполнить для хороших отношений с РФ. Среди требований значились отказ от строительства атомной станции и необходимость сотрудничать с Москвой.

    При этом Грибаускайте заявила, что такое отношение к соседним небольшим странам делают невозможными «хорошие и справедливые дружеские отношения» с Россией.

    Отметим, что ранее президент Литвы не раз выступала с громкими обвинениями в адрес России. Так, она заявляла, что РФ «обладает всеми признаками международного терроризма».

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