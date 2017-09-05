Многодетный отец открыл стрельбу по бродячей собаке на детской площадке

Пользователи Сети обсуждают поступок многодетного отца из Балашихи, который спас школьников от агрессивного пса. Дмитрий Харченко увидел, как бездомная собака бросается на детей во дворе и выстрелил из пистолета.

Ситуация попала на камеру, после чего одни интернет-пользователи выступили в защиту мужчины, мол, он единственный, кто не стал спокойно наблюдать за происходящим. Другие же потребовали привлечь Харченко к ответственности за жестокое обращение с животными. По их словам, такой человек может представлять опасность и для людей.



Между тем очевидцы рассказывают: в тот момент мужчина словно с цепи сорвался. Сначала пытался прогнать собаку с детской площадки с помощью электрошокера, затем взял пистолет.



Алина Комракова, очевидец: «Сначала он начал бить собаку руками, она лежит. Тогда он достает свой пистолет и начинает в нее стрелять. Собака лежит, ему ничего не делает. Дети находились на горке, им было страшно. Он не видел ничего вокруг, он был неадекватен».



Герой нашумевшего видео — Дмитрий Харченко — с виду спокойный, уравновешенный мужчина. По его словам, пистолет, из которого он стрелял в собаку, только с виду похож на настоящий револьвер.



Дмитрий Харченко: «У него тут пистоны, а не пули. Тут ничего не вылетает. Это шумовой пистолет».



Мужчина говорит, что искренне не понимает, за что на него спустили всех собак. Пес ведь остался жив, а он всего лишь защищал самое дорогое — детей. К тому же, утверждает Харченко, бездомные животные держат в страхе всю округу.



Дмитрий Харченко: «Пришли дети и сказали, что там собака их кусает. Мне ничего не оставалось, как пойти на нее с голыми руками. Видите, покусала всего».



Дети подтверждают: на площадку порой действительно страшно зайти. Но признаются, что иногда и сами провоцируют бродячих псов.



Тем не менее вместе с обращением в службу отлова животных, местные жители написали и заявление в полицию, сообщает корреспондент НТВ Дарья Масалова.