Лена Хиди сражается с ходячими мертвецами на НТВ

10 сентября в 23.00 на телеканале НТВ состоится российская телепремьера фильма «Гордость и предубеждение и зомби» в рамках нового специального проекта «Кино на грани». Фильм является экранизацией одноименного романа Сета Грэма-Смита от режиссера Берра Стирса.

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Сюжет комедийного боевика разворачивается в Англии XIX века. По стране распространился вирус, который превратил большую часть населения в зомби. Борьба мертвых и живых длится уже так много лет, что успела не только породить таких героев, как непобедимая леди Кэтрин де Бёр (Лена Хиди), но и сделать мертвецов привычной проблемой. Главные героини Элизабет Беннет (Лили Джеймс) и ее сестры наряду с такими познаниями, как пение и танцы, изучили восточные боевые искусства. В картине девушки вынуждены не только решать традиционный для того времени вопрос о необходимость связать себя узами брака, но и бороться за свою жизнь.



В рамах проекта «Кино на грани» каждую неделю в воскресенье в 23.00 зрителям будут представлены самые резонансные фильмы со всего мира. Проект покажет телепремьеры, как отечественных фильмов и сериалов, так и зарубежных картин. Слот «Кино на грани» — очередной шаг НТВ в сторону качественного, остросюжетного контента и привлечения новой аудитории.



«Гордость и предубеждение и зомби» выйдет в эфир 10 сентября в 23:00.