Журналистку из Челябинска лишили гражданства из-за места рождения

Дочери военнослужащего отказали в восстановлении утерянного паспорта из-за того, что она родилась в Казахстане до распада СССР.

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Челябинск

Потеряв паспорт в торговом центре, телеведущая и модель из Челябинска Анастасия Гавриленко лишилась гражданства. Почти год миграционная служба отказывает ей в замене документа. Причиной там называют место рождения Гавриленко.



Женщина — дочь военнослужащего. Ей 34 года, она родилась в Казахстане, жила в Германии и попала в Чебаркульскую военную часть только после распада СССР, так что теперь от нее требуют заявление о принятии в гражданство.



В отделе по вопросам миграции утверждают, что прежний документ был выдан Гавриленко незаконно, так как до отъезда с отцом она должна была проживать на территории РФ. Юристы считают, что в миграционной службе трактуют закон слишком буквально, так как он распространяется на живущих людей, а Гавриленко тогда еще не родилась.



Без паспорта Гавриленко даже не сможет оспорить решение миграционной службы в суде. Женщина написала жалобу в главное управление по вопросам миграции.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.