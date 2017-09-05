Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.09, 15:25
    Журналистку из Челябинска лишили гражданства из-за места рождения. паспорта, Челябинск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖурналистку из Челябинска лишили гражданства из-за места рождения

    Журналистку из Челябинска лишили гражданства из-за места рождения

    комментировать
    Журналистку из Челябинска лишили гражданства <nobr>из-за</nobr> места рождения

    Журналистку из Челябинска лишили гражданства из-за места рождения

    Журналистку из Челябинска лишили гражданства <nobr>из-за</nobr> места рождения

      Дочери военнослужащего отказали в восстановлении утерянного паспорта из-за того, что она родилась в Казахстане до распада СССР.

      Потеряв паспорт в торговом центре, телеведущая и модель из Челябинска Анастасия Гавриленко лишилась гражданства. Почти год миграционная служба отказывает ей в замене документа. Причиной там называют место рождения Гавриленко.

      Женщина — дочь военнослужащего. Ей 34 года, она родилась в Казахстане, жила в Германии и попала в Чебаркульскую военную часть только после распада СССР, так что теперь от нее требуют заявление о принятии в гражданство.

      В отделе по вопросам миграции утверждают, что прежний документ был выдан Гавриленко незаконно, так как до отъезда с отцом она должна была проживать на территории РФ. Юристы считают, что в миграционной службе трактуют закон слишком буквально, так как он распространяется на живущих людей, а Гавриленко тогда еще не родилась.

      Без паспорта Гавриленко даже не сможет оспорить решение миграционной службы в суде. Женщина написала жалобу в главное управление по вопросам миграции.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru