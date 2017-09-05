Москвича задержали за изнасилование восьмиклассницы в парке

19-летнего жителя Троицка задержали по подозрению в изнасиловании 15-летней девушки.
Молодой человек, которого задержали на 9-й Парковой улице, уже сознался в содеянном.
Ранее в полицию обратилась 34-летняя москвичка. Она рассказала, что малознакомый молодой человек в парке Измайлово изнасиловал ее 15-летнюю дочь, которая учится в восьмом классе столичной школы, сообщает агентство «Москва».
Ранее в полицию обратилась 34-летняя москвичка. Она рассказала, что малознакомый молодой человек в парке Измайлово изнасиловал ее 15-летнюю дочь, которая учится в восьмом классе столичной школы, сообщает агентство «Москва».
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